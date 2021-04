Jan de Vries geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Sliedrecht

De Vries werd in maart voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Sliedrecht. Hij is geboren in Goudriaan en zat van 2002 tot 2010 namens het CDA in de Tweede Kamer. Op dit moment is hij nog voorzitter van de vakvereniging voor de collectieve sector CNV Connectief.

De burgemeester liet weten snel te willen verhuizen naar Sliedrecht: ‘Mijn verbondenheid met Sliedrecht is er al lang en zal in de komende tijd alleen maar groeien. Als gezin hopen wij ook snel onderdeel te zijn van de lokale gemeenschap.’

"Met Jan de Vries haalt u iemand binnen die toegewijd is, toegankelijk, hartelijk en met humor", zegt de commissaris van de Koning Jaap Smit. "Hij heeft veel relevante en bestuurlijke ervaring. Dat is goed, want er is veel te doen. De koersnota 2030 staat vol ambitie voor Sliedrecht."