Het weer van vandaag: Zon en stapelwolken

Vandaag zijn er perioden met zon afgewisseld door stapelwolken. Vooral in het oosten van de regio kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 8 of 9 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar een temperatuur rond het vriespunt. Lokaal ontstaat een mistbank en er staat maar weinig wind uit een noordoostelijke richting. Morgen start de dag met zonneschijn. In de middag trekken er vanuit het noordoosten steeds meer velden hoge sluierbewolking over. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Er waait een overwegend matige noorden- tot noordoostenwind.

Vooruitzichten

De rest van de week en ook komend weekend is het droog en doet de zon goede zaken. In het weekend klimt de temperatuur overdag naar een graad of 13.. De nachten verlopen fris met temperaturen rond het vriespunt en aan de grond kan het soms een graadje vriezen.

Gemiddelde temperatuur



Tussen 10 en 21 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 13,8 graden en de minimumtemperatuur 4,2 graden. Er valt gemiddeld 12,0 mm neerslag.