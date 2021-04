Liveblog corona: Gommers: 'Rutte doet belofte die hij niet kan waarmaken', ziekenhuizen blij dat versoepelingen niet doorgaan

- Voorlopig geen versoepelingen, zeggen Rutte en De Jonge tijdens persconferentie dinsdagavond

Voorlopig geen versoepelingen van de coronaregels, zo liet het kabinet gisteravond weten. De ziekenhuizen liggen nog steeds overvol met coronapatiënten en het vaccineren dreigt ernstige vertraging op te lopen door problemen met de vaccins van AstraZenica en Janssen. Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, een ziekenhuis met vestingen in Rotterdam en Schiedam, is blij dat de versoepelingen worden uitgesteld. "Hier in het Franciscus zijn ook vijfduizend mensen die snakken naar een terrasje en een lekker etentje, maar het is hier zo druk. De patiënten komen in grote getale op ons af dat het gewoon echt nog niet kan."



Tasche merkt dat de piek van de derde golf nog niet is bereikt. Volgens de bestuursvoorzitter neemt het aantal patiënten in het ziekenhuis nog elke dag toe. "We hebben vrijdag het aantal ic-bedden in Nederland weer wat opgeschaald. Dat klinkt makkelijk, maar daar moeten echt heel veel schouders weer heel hard voor werken. Dat geeft even een beetje lucht, maar dat loopt gewoon vol." Er heerst volgens Tasche een constante druk en de vraag: "Als er nog eentje bij komt, waar laten we die dan? Je hoopt dat iemand uitgeplaatst kan worden via het systeem van spreiding in de regio of door het land." De bestuursvoorzitter zegt ontzettend blij te zijn dat dit systeem er is. "Wij zijn hier nog steeds een van de drukste regio's van Nederland. Zonder het systeem zou je al heel snel in code zwart zitten."



Het is volgens Tasche van belang om ervoor te zorgen dat er niet meer twee werelden zijn: dat wat in de ziekenhuizen gebeurt en dat wat daarbuiten gebeurt waar iedereen snakt naar versoepelingen. "We moeten goed laten weten dat die druk soms zo hoog is en dat de ambulances echt in de rij staan."



Ook de mogelijk problemen met het Janssen-vaccin is volgens Tasche 'een ongelofelijke domper voor iedereen'. "We hebben enorm gestreden om meer zorgcollega's gevaccineerd te krijgen en dat zou met dit vaccin zijn. Er zijn twee factoren die heel belangrijk zijn: de mate van vaccineren en de maatregelen. Dan ziet het eruit dat die piek er over een paar weken is en dan moet hij natuurlijk nog naar beneden. Ik zie het openen van de terrassen de eerste weken daarom nog niet gebeuren."



Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, bij radio Rijnmond



Het basis- en voortgezet onderwijs krijgt vanaf maandag zelftests geleverd voor het personeel, heeft minister De Jonge bekendgemaakt. Ook worden de zelftests ingezet om risicogericht te testen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het kabinet wil de zelftests vanaf 3 mei ook beschikbaar maken voor medewerkers in de kinderopvang.

Het kabinet wil dat personeel in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs twee keer per week preventief een zelftest kan doen. Ook medewerkers van een kinderopvang in hetzelfde gebouw als de school komen in aanmerking. Voor pedagogisch medewerkers van kinderopvangcentra buiten scholen moet vanaf half mei de zelftest beschikbaar komen. Het kabinet onderzoekt nog of dat ook geregeld kan worden voor de gastouderopvang.

De Jonge verwacht dat de leveringen van zelftests voor leerlingen en personeel in het hoger onderwijs en het MBO begin mei op gang komen.



Demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg twijfelt over het soort zorgbonus dat het kabinet dit jaar gaat uitkeren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat er twee opties zijn: of er komt een bonus van 500 euro voor medisch personeel in de frontlinie of al het zorgpersoneel krijgt dit jaar tussen de 200 en 240 euro extra.

Van Ark zegt dat er half april een besluit moet komen, anders loopt de uitvoering te veel vertraging op. Ze wil morgen in debat met de Tweede Kamer.

Voor de eerste optie komen huisartsen en gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg, ambulancediensten en centrale posten in aanmerking. Het personeel daar werkt veel met coronapatiënten en het ziekteverzuim is hoog. De bonus geldt dan voor medewerkers die niet meer dan anderhalf keer modaal verdienen. Mensen in de gehandicaptenzorg, ggz of jeugdzorg krijgen geen extra geld. Voor optie twee komen alle zorgmedewerkers in aanmerking, mits ze maximaal twee keer modaal verdienen.

Vorig jaar werd er al een bonus van 1000 euro uitgereikt aan zorgpersoneel. Niet iedereen kwam daarvoor in aanmerking, maar veel instellingen deden alsnog aanvragen, waardoor het budget werd overschreden. Minister Van Ark wil voorkomen dat zoiets dit jaar opnieuw gebeurt. In totaal is er 720 miljoen euro beschikbaar. Vorig jaar was dat in eerste instantie 1,44 miljard euro, maar dat werd later verhoogd met nog eens 800 miljoen.



Er komt begin mei een tweede testreis naar het buitenland die inzicht moet geven over hoe we weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen. Een nieuwe groep Nederlanders mag dan naar Gran Canaria. Ze krijgen meer vrijheden dan de groep die nu voor de eerste testreis op het Griekse eiland Rhodos zit.

189 reizigers van de eerste proefvakantie vertrokken maandag naar Rhodos. Ze moesten vooraf een negatieve test kunnen tonen. Ze zitten acht dagen op een resort dat ze niet mogen verlaten. Daar zijn verder geen andere gasten. Voor de terugreis worden ze opnieuw getest en bij thuiskomst moeten ze in quarantaine. Als ze na vijf dagen negatief testen, eindigt die quarantaine.

Het kabinet wil uiteindelijk ook ook pilotreizen met andere vervoersmiddelen zoals auto, trein of bus uitvoeren.



Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care reageert bij Op1 op de manier hoe demissionair premier Rutte versoepelingen aankondigt. Volgens Gommers doet hij een belofte die hij niet kan waarmaken. Eerst moeten alle 60-plussers worden gevaccineerd voordat dat kan gebeuren, zegt hij. Ook vindt hij dat er niet onder een vergrootglas naar de bijwerkingen gekeken moet worden. "Nu raken er jonge mensen aan de drugs. Daar vallen ook doden. We moeten gas geven, we hebben een crisis en dan moet je blijven doorgaan en zeggen: wat is de oplossing?"