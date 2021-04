Nederlandse export stijgt in februari met 4,5 procent

De export in ons land is in februari van dit jaar met 4,5 procent gestegen, dat meldt het CBS. Het is de grootste groei na 2019. Veel van de export gaat via de Rotterdamse Haven.

Met name machines en chemische producten werden in februari 2021 meer geëxporteerd. Het volume van de import was in februari 5,8 procent groter dan een jaar eerder.

Ook april lijkt volgens de CBS Exportradar een goede maand te worden. De omstandigheden voor de export zijn deze maand gunstiger dan in februari. Dat komt vooral doordat de stijging van de wisselkoersen kleiner is.

Ook verbeterde het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone opnieuw en waren de Nederlandse en Europese ondernemers in de industrie minder negatief over hun buitenlandse orderpositie.