Franciscus-Vlietland blij dat versoepelingen niet doorgaan: 'De ambulances staan echt in de rij'

Tasche merkt dat de piek van de derde golf nog niet is bereikt. Volgens de bestuursvoorzitter neemt het aantal patiënten in het ziekenhuis nog elke dag toe. "We hebben vrijdag het aantal ic-bedden in Nederland weer wat opgeschaald. Dat klinkt makkelijk, maar daar moeten echt heel veel schouders weer heel hard voor werken. Dat geeft even een beetje lucht, maar dat loopt gewoon vol."

Er heerst volgens Tasche een constante druk en de vraag: "Als er nog eentje bij komt, waar laten we die dan? Je hoopt dat iemand uitgeplaatst kan worden via het systeem van spreiding in de regio of door het land." De bestuursvoorzitter zegt ontzettend blij te zijn dat dit systeem er is. "Wij zijn hier nog steeds een van de drukste regio's van Nederland. Zonder het systeem zou je al heel snel in code zwart zitten."





Noodzaak benoemen

Het is volgens Tasche van belang om ervoor te zorgen dat er niet meer twee werelden zijn: dat wat in de ziekenhuizen gebeurt en dat wat daarbuiten gebeurt waar iedereen snakt naar versoepelingen. "We moeten goed laten weten dat die druk soms zo hoog is en dat de ambulances echt in de rij staan."



Ook de problemen met de mogelijke problemen met het Janssen-vaccin is volgens Tasche 'een ongelofelijke domper voor iedereen'. "We hebben enorm gestreden om meer zorgcollega's gevaccineerd te krijgen en dat zou met dit vaccin zijn. Er zijn twee factoren die heel belangrijk zijn: de mate van vaccineren en de maatregelen. Dan ziet het eruit dat die piek er over een paar weken is en dan moet hij natuurlijk nog naar beneden. Ik zie het openen van de terrassen de eerste weken daarom nog niet gebeuren."



Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, bij radio Rijnmond