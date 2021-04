Kolff teleurgesteld dat terrassen volgende week niet openen

Burgemeester Kolff van Dordrecht vindt het teleurstellend dat het openen van de terrassen is uitgesteld. Volgens Kolff, die ook de voorzitter is van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, draagt het openen van faciliteiten in de buitenlucht bij aan de het nalevingsgedrag van de maatregelen en geloofwaardigheid. Dat zei hij vandaag op Radio Rijnmond.

In het veiligheidsberaad van afgelopen maandag is vrijwel unaniem gepleit voor het openstellen van de terrassen. Daarnaast werd er een beroep gedaan op het demissionair kabinet om meer ruimte te geven voor activiteiten in de buitenlucht. "Daar is de kans op besmetting met het coronavirus namelijk een stuk kleiner, een verschil van een factor vijftien", legt Kolff uit. "We hebben niet zozeer gevraagd om de maatregelen te schrappen, maar wel om mensen de ruimte te geven om buiten meer te kunnen doen, en daar ook een betere spreiding te krijgen als het binnenkort mooi weer wordt." De voorzitter van de veiligheidsregio doelt daarmee op dierentuinen en pretparken.

Geen versoepelingen maar andere maatregelen

Omdat de situatie rondom het virus nog vrij kritiek is, ziet hij deze veranderingen ook niet als versoepelingen, maar vooral als "maatregelen die we zouden moeten inzetten om het nalevingsgedrag te verhogen, de overige maatregelen geloofwaardiger te doen zijn, en ook op het gebied van handhaving beter uit de voeten te kunnen." Kolff is wel blij dat het openingsplan uiteindelijk is vastgesteld door het kabinet, omdat daar in fases wordt aangekondigd welke stappen er gepland staan, en op welke datum.

De burgemeester heeft begrip voor experts als Diederik Gommers, die vinden dat de overheid voorzichtig moet zijn met versoepelen. "Maar het was diezelfde Gommers die zei dat hij het pleidooi van de burgemeesters om in de buitenlucht meer ruimte te geven, goed begreep. En er zijn ook ziekenhuisdirecteuren die dat onderschrijven. Uiteindelijk maakt het kabinet het besluit." Uit de presentatie van Jaap van Dissel tijdens het veiligheidsberaad blijkt volgens hem dat de piek in het aantal ziekenhuisopnames in de laatste week van april of in de eerste week van mei ontstaat. "Maar de effecten van maatregelen of versoepelingen zijn pas na twee weken zichtbaar, dus het is helemaal niet zo gek om op de piek de eerste stap in te gaan. Het is nu eenmaal een enorme balanceeract die we met de hele samenleving moeten doen."