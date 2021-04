PKC met vertrouwen naar Ahoy: 'Onze vrouwen maken het verschil'

PKC presteert niet heel goed in finales: van de laatste zeven werden er slechts twee gewonnen. De laatste zaaltitel dateert alweer van 2015. Toch voelen trainer Wim Scholtmeijer en aanvoerder Laurens Leeuwenhoek niet dat het een thema is binnen de selectie. "De honger is heel groot, maar het brengt geen extra druk mee. Het is een andere groep. Een andere generatie. We hebben niet zoveel met het verleden. Als we zo spelen als tegen TOP hebben we een goede kans om te winnen. En met dat gevoel gaan we naar de finale", legt Scholtmeijer uit.

Leeuwenhoek speelde alle laatste zeven finales. De inmiddels 30-jarige motor van de ploeg leeft met een ander gevoel naar de eindstrijd toe. "Wim helpt ons daar goed in. We zijn allemaal wat meer ervaren. Onze spelersgroep is relatief wat ouder, dus we weten wat van ons wordt verwacht."

PKC-Fortuna is een herhaling van de laatste zaalfinale, die in 2019 nog in Ziggo Dome werd gespeeld. Beide ploegen eindigden in de reguliere competitie als eerste. Scholtmeijer heeft de Delftenaren wekelijks geanalyseerd, omdat hij wist dat hij hen tegen zou komen in de (halve) finale. "Ze hebben goede mannen, maar minder goede vrouwen. Hun aanvoerder Thomas Reijgersberg is qua reboundkracht vergelijkbaar met onze Olav van Wijngaarden. Daardoor kunnen ze veel blijven herhalen. Dat is hun grote kracht. Qua mannen ontlopen wij elkaar niet zoveel. Het verschil zit bij de vrouwen."

De finale wordt zaterdag om 16:00 gespeeld in de nieuwe RTM-stage van Ahoy. Over de opstelling hoeft Scholtmeijer niet na te denken. "Nee, die zit al een jaar in m'n hoofd. Zolang zijn wij er al mee bezig", lacht de oud-speler van zowel PKC als Fortuna.