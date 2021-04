Toeristische organisaties Dordrecht en Rotterdam willen toerisme in regeerakkoord

De toeristische organisaties zeggen zich niet alleen zorgen te maken over de economische gevolgen van de crisis, maar ook over het overblijvende aanbod van culturele instellingen, horeca, congrescentra en dagattracties. "Dat gaat ons als inwoners van Nederland allemaal raken", laat Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, weten.

De toeristische organisaties willen dat het kabinet fors inzet op een hersteloffensief, een staatssecretaris van toerisme aanstelt en meer de regie neemt bij de spreiding van bezoekers. Normaal gesproken draagt het toerisme 4,4% bij aan het bruto binnenlands product. Daarmee is de sector even belangrijk als de landbouw of de bouwsector. Volgens de voorlopige cijfers van het CBS valt dit percentage zo'n 45% lager uit over 2020. Ook het aantal overnachtingen in Nederland lag in dat jaar 38% lager dan in 2019.

Naast een fors hersteloffensief om de sector overeind te houden, willen de toeristische organisaties ook naar de toekomst kijken. Dijkema: “We hebben nu, maar ook in de toekomst, te maken met belangrijke vraagstukken waarbij we ondersteuning vanuit het Rijk nodig hebben. Zo is op het gebied van spreiding van toeristen in drukke gebieden bijvoorbeeld een integrale aanpak voor heel Nederland nodig.” Voor een toekomstbestendige toeristische sector is het daarnaast van belang dat het volgende kabinet onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar laat aansluiten, duurzaamheid stimuleert en investeert in het uitbreiden en vergroten van een onderscheidend toeristisch aanbod.