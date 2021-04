Feyenoord bevestigt uitbreiding scoutingafdeling

Ruijl wordt de nieuwe coördinator scouting en hoofd data scouting. Net als de scout Akkas begint hij op 15 april officieel bij Feyenoord. De jonge Griek werkte hiervoor bij PAOK Saloniki en heeft met name een netwerk in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk. Schuiteman begint met zijn nieuwe baan als scout van Feyenoord op 1 juli. Op de achtergrond heeft de scoutingafdeling al plannen gemaakt voor komend seizoen, wist Rijnmond eerder al te melden.

Technisch directeur Frank Arnesen heeft veel vertrouwen in de drie versterkingen. "Met Mark hebben we een dataspecialist in huis gehaald die de basis moet vormen van het scoutingapparaat. Christos is een zeer talentvolle scout die in de top van het Griekse voetbal en internationaal zijn sporen heeft verdiend. En Bernard heeft bij diverse grote Europese clubs bewezen een neus te hebben voor voetbaltalent uit met name centraal-Europese competities."

Voor Schuiteman is de terugkeer bij Feyenoord extra speciaal. De 47-jarige oud-verdediger stond tussen 1995 en 1999 onder contract in De Kuip en won in die periode zowel de KNVB Beker als de landstitel. Schuiteman was tot aan het begin van dit jaar technisch directeur bij Grashoppers in Zwitserland, maar besloot zelf om op te stappen omdat hij zich meer scout voelt. Hij heeft een groot netwerk in Centraal-Europa; in landen als Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije en de Balkan. Eerder scoutte hij in deze regio voor bijvoorbeeld Manchester United en Wolverhamton Wanderers. Afgelopen zomer schreef Rijnmond al een lang artikel over zijn bijzondere carrière.



Het drietal voegt zich bij de andere scouts die al in dienst van Feyenoord werkten: oud-speler Tim de Cler en Bjarne Hansen. De Deen, die sinds begin vorig jaar bij de club in dienst is, richt zich met name op talent uit Scandinavië.