Scapinoballet laat duizenden kinderen dansen in klaslokalen: 'Even lekker bewegen'

Het Rotterdamse Scapinoballet wil meer fun en energie in de klaslokalen van scholen brengen. Daarom heeft het dansgezelschap korte video's ontwikkeld waarmee tussen de lessen door in de klas gedanst kan worden. Zo'n tweeduizend Rotterdamse kinderen mochten de danslessen vandaag voor het eerst uitproberen.

De video's zijn zogenaamde 'energizers', die zorgen ervoor dat de kinderen in de klas op een hele leuke en makkelijke manier kunnen dansen, legt Nicole Rust van het Scapinoballet uit. "Voor gym moet je het lokaal uit en naar een gymzaal toe. Dit is een korte dansles voor in de klas die tussen de lessen door gedanst kan worden voor het plezier, om even wat energie kwijt te raken en om even lekker te bewegen."

Juf Carolien Moes van de Willibordschool ziet die lessen wel zitten. Na een tijdje vermindert volgens haar de concentratie van de kinderen. "Als de kinderen lang gewerkt hebben, dan is het heel fijn als ze even van hun plek af kunnen en kunnen bewegen zodat ze weer nieuwe energie opdoen voor het volgende vak", legt ze uit.

Als de muziek van de eerste les begint te spelen in groep 6b van de Willibrordschool, moeten een aantal jongens in de klas nog wel even wennen aan het idee van moderne dans. Maar mevrouw Rust heeft er alle vertrouwen in dat ook zij plezier aan de lessen zullen beleven.

De energizers worden woensdag gelanceerd op 18 basisscholen in Rotterdam. Daarna zijn ze online voor alle basisscholen in Nederland beschikbaar en kan er volop worden gedanst in de klaslokalen.