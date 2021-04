John Buijsman komt op voor recreatieoord Hoek van Holland: 'Ik ben behoorlijk boos'

De Rotterdamse acteur John Buijsman heeft er zelf ook een huisje: pal aan zee, op het razend populaire recreatieoord Hoek van Holland, dat al decennia bestaat en waar hele generaties Rotterdammers zijn opgegroeid. Een huisje is er nauwelijks te koop: zoveel animo is er voor een plekje daar naast het strand. "Het is prachtig om te zitten daar", zegt de acteur. "Het is er qua corona prettig, iedereen praat over de heg met elkaar. Er is een soort ongelooflijke sociale controle die ik in de stad zelf weleens kwijt ben, en ook dat is heel prettig. Dat willen ze nu een beetje de nek omdraaien. Want ze willen het verkopen.''

Dat de gemeente het recreatieoord op de nominatie heeft gezet om verkocht te worden wist hij alleen niet toen hij het kleine huisje met tuin vorig jaar kocht. Hij had er nog maar net een eerste zomer opzitten toen die mededeling letterlijk op de deurmat viel. "3 november moest het kamp dicht vanwege de wintersluiting. Op 4 november viel er bij 1100 gezinnen een brief in de bus waarin stond dat de gemeente het park wil verkopen, want wij zijn niet goed in het onderhouden, zeggen zij.''

Sinds die brief is er in Hoek van Holland luid protest. ''Ja, ik ben hier behoorlijk boos over", reageert ook Buijsman, Zo boos, dat hij zich als '010Sherriff' (expres op z'n Rotterdams geschreven) prominent heeft opgeworpen als beschermheer van het oord. Op alle huisjes hangen posters met zijn afbeelding, meerdere malen trok hij al naar het Stadhuis. Daar sprak ook Buijsman in op een vergadering van een commissie vol raadsleden. Dat deed hij in sherriffskostuum, snel uitgegroeid tot zijn nieuwe handelsmerk. De bewoners verzamelden met elkaar bovendien 15.000 handtekeningen tegen verkoop.

Voor de argumenten die de betrokken wethouders aanvoeren voor verkoop voelt Buijsman in ieder geval niet veel. Zij zeggen dat het beheer van zo'n park geen kerntaak meer is van de gemeente en dat er commerciële partijen zijn die dat beter kunnen. Die partijen moeten voldoen aan de wensen van de gemeente. Volgens de wethouders wordt er voor de bewoners gezorgd en mogen zij niet zomaar worden weggestuurd. Maar de bewoners vrezen dat er toch veel verandert, als de verkoop doorgaat. "Er zijn mensen die daar al heel erg lang zitten", ziet Buijsman. "Dan hoor ik de wethouder zeggen: maar er worden daar huisjes verkocht van veertigduizend euro! Ja, moet je kijken: ma betaalt wat, de twee dochters ook, en dan nog een zoon, en er dan wordt er ook nog een lening afgesloten. Dus dat valt allemaal wel mee.''

John Buijsman is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? Die is nu hierboven te bekijken en woensdagavond op tv. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn, Sjoerd Mossou, Sabrina Starke en Shirma Rouse zijn ook online te zien.