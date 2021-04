Demi Vollering juicht net te vroeg en verliest millimetersprint in Brabantse Pijl

Ze leek op weg naar de derde overwinning in haar nog jonge carrière, maar wielrenster Demi Vollering (24) stak woensdagmiddag in de Brabantse Pijl net te vroeg haar arm in de lucht. De Berkelse van team SD Worx werd op de streep voorbij gesprint door de Amerikaanse Ruth Winder.

Met ook grote namen als Chantal van den Broek-Blaak en Annemiek van Vleuten aan de start, sprong Vollering in de finale van de semi-klassieker met vijf andere dames weg. De kopgroep van zes mocht uiteindelijk sprinten om de zege en daarin leek de Berkelse de snelste, maar na het bestuderen van de finishfoto riep de jury de Amerikaanse Winder van Trek-Segafredo uit als winnaar. De Italiaanse Elisa Balsamo completeerde het podium.

"Ik ben erg teleurgesteld", reageert Vollering na afloop via de sociale media van haar ploeg. "Ik had het gevoel dat ik deze sprint had gewonnen, maar blijkbaar niet. Ik weet niet of het haar jump was, maar het is bijna niet te zien op de foto's."

Eerder dit jaar werd Vollering al vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zesde in de Strade Bianche.