Alpe d'Huzes was kantelpunt in leven van weerman Marco Verhoef

Verhoef groeide op als kind in Hardinxveld-Giessendam, maar zat op de middelbare school in Gorinchem. Elke dag fietste hij twaalf kilometer heen en twaalf kilometer terug, in weer en wind. "Zo groeide mijn belangstelling voor het weer. Op een gegeven moment kocht ik een minimum-maximum thermometertje. Als kind vond ik het prachtig om de temperaturen bij te houden. Als het dan de ene dag min twee graden was en de volgende dag min drie, dan gebeurde er iets met me. Vooral de extreme weersomstandigheden hebben me altijd geboeid."

Het is dus niet verwonderlijk dat Verhoef later weerman op televisie werd. "Het leek me een leuk vak, maar dan moet ook nog de kans voorbij komen. Het grappige is: toen ik het wilde worden, ging de baan aan mijn neus voorbij. Maar later kwam mijn kans alsnog en werd ik het.

Opeens een bekende Nederlander

Hoe ik ermee omging dat ik plotseling een bekende Nederlander was? Ach, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Nog steeds niet eigenlijk. Misschien is het mijn nuchterheid, maar ik vraag mij regelmatig af waarom mensen zo naar me zitten te staren. Dan denk ik: 'Wat is er aan de hand?'"

"Dan opeens valt het kwartje en besef ik dat ze me waarschijnlijk herkennen van televisie. Ik moet bekennen dat ik het ook wel grappig vind om nu een BN'er te zijn. Ik kom nu op plekken waar ik anders nooit was gekomen. En ik ontmoet mensen, die ik anders nooit had leren kennen. Als ik niet bij de televisie had gewerkt, dan had ik hier nu niet met jou staan praten", zegt de nationale weerman tegen presentator Sander de Kramer.

Wat was zijn inspiratie?

Marco Verhoef heeft lange tijd gekampt met overgewicht. Het inspireerde de Rijnmonder om mee te gaan doen aan Alpe d'Huzes. "Ik woog op een gegeven moment 97 kilo. Dat is veel hoor voor zo'n klein mannetje als ik", lacht de sympathieke weerman. "Tja, ik was te dik, omdat ik toch wel een Bourgondiër ben. Ik houd van snoepen en van lekker eten. Een biertje en een wijntje lust ik ook wel. Tel daarbij op dat ik een zittend beroep heb en weinig bewoog. Dan word je geleidelijk aan steeds zwaarder."

"Het roer ging rigoureus om toen ik ging trainen voor Alpe d'Huzes. Een paar keer per week ging ik met mijn fiets de polder in. Langs de molens van Kinderdijk. Ik maakte rondes van 80 kilometer. Soms nog meer. Toen merkte ik opeens dat ik al die tijd ongezond had geleefd. Ik werd heel snel fitter en frisser. Ik ging me beter voelen. In een half jaar tijd viel ik 15 kilo af. Uiteindelijk ben ik dat jaar voor het goede doel drie keer de berg op gefietst."

Zijn deelname aan Alpe d'Huzes heeft veel indruk gemaakt op Verhoef. "Dan zie je een kindje dat de berg oprijdt, met voorop zijn fiets een bord met de tekst dat zijn moeder er niet meer is. Daar krijg ik ook nu weer kippenvel van. En ook van kinderen die zelf ziek zijn en op hun fietsje omhoog geduwd worden door hun vader. Dat doet elke keer weer veel met me."

Deelnemers krijgen band met elkaar

Je krijgt als deelnemers onderling ook echt een band met elkaar. Aan Alpe d'Huzes doen elk jaar veel mensen mee, omdat ze chronisch met kanker te maken hebben. Je hoopt dan met heel je hart dat ze er het volgende jaar nog zijn. Als ik die mensen het jaar erop dan weer zie, dan ben ik oprecht emotioneel. Dan zeg ik: 'Wat fijn dat je er weer bij bent!'. Bij het evenement worden veel diepe en eerlijke emoties gedeeld. Ik heb heel veel bewondering voor de mensen die tegen kanker vechten. En de levensvreugde waarmee ze dóórgaan. Maar ik heb ook bewondering voor mensen die zeggen: 'Het is nu genoeg'."

Liefde voor Feyenoord

Tenslotte neemt Verhoef presentator De Kramer mee naar Feyenoord stadion De Kuip. Hier komt de weerman al vanaf zijn jonge jaren. "De eerste keer dat ik naar het stadion ging, was een bekerwedstrijd tegen Ajax. Ik was een jochie van een jaar of 10. Ik ging met mijn vader en mijn broer. De sfeer in het volle stadion, dat kolkte aan alle kanten, maakte zo'n indruk op me. En we wonnen ook nog met 2-1. Ik meen dat Peter Houtman de winnende maakte. Dat was briljant natuurlijk. Echt schitterend."

"Feyenoorder wórd je niet, dat bén je. Dat heb ik die dag gevoeld. Ik ben mijn Feyenoord-gevoel nooit meer kwijtgeraakt. De mooiste wedstrijd van Feyenoord die ik heb gezien? Dat is toch wel de gewonnen UEFA Cup-finale tegen Dortmund. De spanning en daarna de bevrijding. Zo van: 'Hèhè, het kán nog!'. Ja, dat vergeet je nooit meer."

Als De Kramer uit de doeken doet dat hij toch wel een beetje boos is als Verhoef mooi weer heeft voorspeld en hij uiteindelijk in peen-en-uien-weer achter zijn barbecue staat, lacht de weerman zijn tanden bloot. "Dan mag je best boos zijn, hoor. Maar geef me dan ook een compliment als ik het wél bij het rechte eind heb. En wat die barbecue betreft... Je bent dan niet de enige die in de regen staat te barbecueën. Ik sta dan zelf óók meestal in de regen achter de grill, haha."