Sparta wint besloten oefenwedstrijd van RKC Waalwijk

Sparta speelde met acht wijzigingen, ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ, alleen Dirk Abels, Sven Mijnans en Jeffry Fortes behielden hun basisplaats. Benjamin van Leer stond onder de lat, Jeremy van Mullem en Aaron Meijers werden achterin opgesteld naast Abels en Fortes en ook Wouter Burger, Deroy Duarte, Reda Kharchouch, Danzell Gravenberch en Mario Engels kregen een basisplaats.

Media was niet welkom bij de wedstrijd in Brabant, dus moeten we afgaan op het verslag van Sparta zelf, als het gaat om het spelbeeld. Sparta zegt dat al vroeg in het duel Kharchouch en Mijnans gevaarlijk werden met schoten buiten het strafschopgebied, maar hun schoten werden tot hoekschop verwerkt. Van Leer, die de aanvoerdersband droeg, redde op een schot van Vitalie Damascan, die na een halfuur de eerste mogelijkheid kreeg namens de thuisploeg. Meteen hierna kreeg Kharchouch een grote kans om de score te openen, hij slaagde hier niet in. Mijnans lukte dit wel, hij kon Mike Grim kansloos laten bij een geplaatst schot in de verre hoek. Gravenberch zou vlak voor rust de voorsprong verdubbelen uit een hoekschop, waar hij simpel binnen kon tikken.

Na rust veranderde het spelbeeld niet. Fortes tekende, opnieuw uit een hoekschop, voor 0-3. Hierna liet RKC iets meer zien en was het enkele malen dreigend, via Sylla Sow deed het zelfs iets tegen (1-3). Na een voorzet van Burger kwam de afvallende bal voor de voeten van Gravenberch, die hij prachtig in de bovenhoek plaatste, waarmee hij de marge van drie goals in ere herstelde.

In het vervolg had Sparta controle en gaf het weinig kansen weg. Pogingen om verder uit te lopen, liepen op niets uit: Kharchouch en Gravenberch vonden Etienne Vaessen op hun weg. Ook nadat Sparta op zes posities wissels doorvoerde, bleef het zoeken naar een vijfde treffer. Deroy Duarte was hier het dichtstbij, zijn aangeraakte schot ging niet ver naast.

Opstelling Sparta:

Van Leer; Fortes, Van Mullem, Abels (73. Drakpe), Meijers (73. Vianello); Burger (73. Meerstadt), D. Duarte, Mijnans (73. Afaker), Kharchouch (73. Frimpong), Engels; Gravenberch (73. Tahiri).