Amateurclubs blijven na de corona-persconferentie in de wachtkamer

Al maandenlang is er in het amateurvoetbal geen wedstrijd gespeeld. En hoewel er door clubs tijdens de laatste persconferentie werd gehoopt op versoepelingen, moeten ze het voorlopig doen met een plek in de wachtkamer. Uit het dinsdagavond gepresenteerde 'openingsplan' blijkt dat mogelijk pas vanaf 11 mei de coronamaatregelen voor sporten in de buitenlucht worden versoepeld.

Martin Seltenrijch, voorzitter van BVV Barendrecht, had goede hoop in aanloop naar de persconferentie. “Ik heb met wat verwachtingen gekeken, die helaas niet zijn uitgekomen. We hadden gehoopt eind van deze maand weer iets te kunnen doen, maar zoals het er nu naar uitziet is het seizoen helemaal over.”

"Ik was ook benieuwd”, zegt ASWH-voorzitter John Middendorp. “Alhoewel vooraf wel was aangegeven dat we niet teveel moesten verwachten. Dat is ook waarheid geworden helaas.”



Clubs hopen voor de zomer nog te kunnen voetballen



Als inderdaad blijkt dat er vanaf 11 mei weer meer kan bij de verenigingen, zoals volwassenen van 27 jaar en ouder die dan weer in teams mogen trainen, dan is de tijd tot aan de zomervakantie erg kort. Toch willen de clubs dan wel iets organiseren. “Proberen wedstrijdjes onderling te organiseren of misschien zelfs tegen andere clubs. Of misschien op kleine schaal toernooitjes organiseren”, legt Seltenrijch uit. “Voor selectieteams staat er al een programma klaar”, begint Middendorp. “Voor de lagere elftallen willen we meedoen aan de Regiocup, dus plannen genoeg om iedereen weer aan het spelen te krijgen.”



De KNVB is in inmiddels in gesprek met de Rijksoverheid om te kijken of lokale wedstrijden al eerder gespeeld mogen worden. Competities mogen nu vanaf 7 juli worden hervat, maar die vinden niet in de zomer plaats. Bij de corona-persconferentie werd aangegeven dat versoepelingen ook eerder plaats kunnen vinden als de cijfers dit toelaten.

En hoewel het nu nog ver weg lijkt, moet er toch al vooruitgekeken worden naar een mogelijk nieuw seizoen vanaf september. “We blijven optimistisch en gaan er vanuit dat vanaf september de competitie weer van start gaat”, kijkt Middendorp vooruit. “De huidige situatie geeft aan dat we tijdig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen kunnen beginnen. En dat hebben we ook wel nodig om goed van start te kunnen gaan.”



Vooruitkijken naar het nieuwe seizoen



“Dat is waar we naar uitkijken”, zegt Seltenrijch optimistisch. “12 juli gaan we met het eerste elftal starten met de trainingen voor het nieuwe seizoen, maar je wil met al die teams normaal een competitie ingaan. En dat we dan eindelijk weer een beetje terug zijn in het normale leven.” Als er in september gestart kan worden, dan ziet Seltenrijch toch ook problemen opdoemen voor mensen die langere tijd niets hebben gedaan. “Als ze dan ineens de wei weer ingaan, dan ga je ook nog eens een golf van blessures krijgen. Middendorp denkt dat iedereen vooral staat te popelen en dat het soepel zal verlopen.

Voor veel amateursporters is het een lastige periode. Je mag tot en met 26 jaar in groepsverband trainen, maar vanaf 27 in viertallen en op anderhalve meter afstand van elkaar. Voor veel amateursporters is het plezier daardoor een stuk minder en dreigt er een afstand met de club te ontstaan. Dat proberen de voorzitters te voorkomen.



“We hebben laatst een videoclip gemaakt, we hebben alle senioren een aantal weken bij wijze van dank en voor hun begrip een doosje bier met een glas erbij gegeven. Zo ben je bezig om in contact te blijven, meer kan je niet doen. Ze komen ook niet naar de club toe, want er is hier niks.” Bij ASWH doen ze het nodige online legt Middendorp uit. “We doen allerlei activiteiten online, zoals een quiz of een bingo. Dat is het enige wat we kunnen doen. Wat we ook gedaan hebben is de 65-plussers, waar we er 50 tot 60 van hebben, een fruitmand toe te sturen. Dat deed het goed.”

Lidmaatschap

Bij Barendrecht valt het tot nu toe mee met de opzeggingen van het lidmaatschap, vertelt Seltenrijch. “Maar we vrezen wel dat er mensen op gaan zeggen, die een bepaalde leeftijd hebben en al twijfelden nu gaan zeggen ‘we houden het voor gezien’.”

Bij ASWH lijkt het er zelfs op dat er meer leden gaan komen volgend seizoen. “We hebben veel trouwe leden, zo’n 1400, en tot op heden heb ik van opzeggingen nog niets gemerkt. De ontwikkelingen zijn zelfs zo, dat we verwachten met meer teams te gaan deelnemen aan de competitie dan dit moment.”

Sponsors

De coronacrisis hakt er ook bij bedrijven flink in. Bedrijven die zich normaal als sponsor aan een club conformeren. En hoewel de clubs daar zeker van bewust zijn, valt het vooralsnog mee. “We mogen ons gelukkig prijzen dat het meevalt”, klinkt het opgelucht bij Seltenrijch. “Het aantal opzeggingen van reclameborden en sponsors die afhaken valt mee. Maar we zijn wel benauwd als komende maanden resultaten bij bedrijven bekend worden, want wat gaan ze dan doen?”

“Die zijn er natuurlijk bij en dat is voor die ondernemingen al triest genoeg”, relativeert Middendorp. “Met het merendeel proberen we dan toch af te spreken een jaartje over te slaan, maar we laten de borden gewoon langs de lijn staan. In de hoop dat ze na een jaar weer in kunnen stappen. Maar dat neemt niet weg dat er een paar is afgevallen.”

Beide voorzitters kijken er naar uit om weer langs de lijn te staan en naar de wedstrijden van hun clubs te kijken. “Ik droom er weleens van”, zegt Middendorp lachend. “Ik kijk er wel naar uit hoor, als we in augustus weer gaan starten”, besluit Seltenrijch.