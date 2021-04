Bakkerij Rif: 'Het is de afgelopen dagen extra druk geweest, maar we waren goed voorbereid'

Volgens El Akoubi is het de afgelopen dagen extra druk geweest in de bakkerij. "Het was lekker, want we waren erop voorbereid. Door de ervaringen van de afgelopen jaren weten we hoe deze periode eruit ziet en daar spelen we op in."

Bakkerij Rif is niet alleen de plek waar mensen een lekker stokbrood halen. "Mensen komen ook langs omdat ze een praatje willen maken. Sommigen komen elkaar alleen in de bakkerij tegen tijdens de ramadan, terwijl ze elkaar de rest van het jaar niet zien. Zeker in coronatijd waarin je elkaar niet mag opzoeken, is daar grote behoefte aan."

Lange rij voor de bakkerij | Foto: Rijnmond

Schot in de roos

Tijdens de ramadan zoeken moslims elkaar vaker op, maar dat zit er dit jaar voor de tweede keer op rij niet in vanwege de corona. En daar spelen ze in de bakkerij Rif op in. "Mensen kunnen niet bij elkaar op visite, maar ze kunnen elkaar wel iets geven", zegt El Akoubi. "Daarom hebben wij kleine pakketjes samengesteld. Een kleinigheidje voor deze bijzondere maand. Dat is een schot in de roos."

Moslims besteden tijdens deze vastenmaand extra aandacht aan mensen die het minder goed hebben. "We delen daarom voedselpakketten uit", zegt El Akoubi.

El Akoubi heeft er geen moeite mee om te vasten terwijl hij de hele dag met eten bezig is. "Het is voor een buitenstaander misschien moeilijk te begrijpen, maar het valt mee. Ik merk er weinig van qua honger en dorst. We maken veel uren, dat moet gepland worden. Daar zijn we druk mee bezig. Ook in de ochtend moet ik zoals altijd brood hebben voor mijn andere klanten, want ik heb niet alleen moslims als klant."

Gok genomen

Twaalf jaar geleden begon hij samen met zijn broertje deze bakkerij aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. "We waren jong en studeerden nog. Op een gegeven moment kwam er een pand vrij en mijn broertje kwam met het idee om iets voor onszelf te beginnen. Toen hebben we de gok genomen en dat heeft goed uitgepakt."