Rotterdam wil meer geld voor bestrijding ondermijnende criminaliteit

Aboutaleb wijst erop dat een speciaal actieprogramma voor de Rotterdamse haven 33 miljoen euro kost, maar dat het ministerie van justitie dat bedrag niet op tafel wil leggen. De burgemeester zegt een lobby te richten op het nieuw te vormen kabinet. In de haven is in 2020 een recordaantal van 40.000 kilo cocaïne onderschept.



Ondermijnende criminaliteit is de vermenging van onder- en bovenwereld. Te denken valt aan legale bedrijven die door drugsbendes worden gebruikt, corrupte douaniers, winkels waar crimineel geld wordt witgewassen en vastgoedmakelaars die woningen aan criminelen verhuren.



Misstanden geconstateerd



In het jaarverslag staat een duizelingwekkende hoeveelheid cijfers. Zo werden vorig jaar 172 horecabedrijven gescreend en in 25 gevallen werd de vergunning geweigerd. Met name de shishalounges worden onder de loep genomen. Binnenkort komt de Universiteit van Tilburg met een onderzoek naar criminaliteit in deze branche.



Bedrijfspanden in de hele stad worden bezocht door de zogeheten ondernemingstrein, waarbij de gemeente samenwerkt met externe partners. In 2020 zijn zestien bedrijven gecontroleerd en bij elf panden zijn misstanden geconstateerd. Het ging dan om illegale slaapplekken, de verkoop van alcohol en onvoldoende brandveiligheid.



Speciale aandacht krijgt de Spaanse Polder in Rotterdam waar bedrijven worden gecontroleerd op louche activiteiten. In opslagloodsen is nepkleding aangetroffen. Met name de autobranche in dit gebied wordt als kwetsbaar gezien. De gemeente zegt in de Spaanse Polder en op andere plekken in de stad nauw samen te werken met ondernemers om illegale activiteiten tegen te gaan.



Spookwoningen



De gemeente heeft vorig jaar gesprekken gevoerd met huiseigenaren en verhuurmakelaars om crimineel gebruik van de woningen tegen te gaan. In een aantal gevallen zijn versnijdingsmiddelen voor drugs en grote contante bedragen aangetroffen. Sinds mei 2020 zijn verhuurmakelaars verplicht om een melding te maken als een huur van 10.000 euro of meer contant wordt betaald.



Eerder wees justitie in Rotterdam ook op het bestaan van spookwoningen waar criminelen anoniem kunnen verblijven. Er zijn 105 woningen en bedrijfspanden gesloten omdat er drugs werden aangetroffen. In 23 gevallen zijn panden gesloten vanwege illegale prostitutie.



'Pandemie kan criminaliteit aantrekken'



In totaal is er in 2020 voor 22,2 miljoen euro aan crimineel geld afgepakt in Rotterdam. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren ervoor. Er is beslag gelegd op 49 auto's, dure horloges, bankrekeningen en woningen.



De gemeente Rotterdam wijst erop dat de pandemie criminaliteit kan aantrekken. Noodlijdende ondernemingen kunnen financiële hulp aangeboden krijgen van malafide personen. De gemeente zegt een beperkt aantal signalen te hebben ontvangen van deze inmenging maar sluit niet uit dat het vooral in de anonimiteit gebeurt. Horecaondernemers hebben informatie gekregen om alert te zijn op 'criminele weldoeners.'