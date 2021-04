School voert pilot uit met zelftests: 'Uitslag zorgt ervoor dat we niet meer iedereen naar huis sturen bij besmetting'

Scholen in het basis en voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests geleverd voor hun personeel. De zogeheten antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. Op de Valentijnschool in de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam Delfshaven hebben ze daar niet op gewacht.

Daar zijn ze ruim twee weken geleden begonnen met een proef met zelftests. "Het was een pilot om te kijken hoe het loopt en hoe groot de testbereidheid is", zegt de directeur van de Valentijnschool, Jos de Leeuw. "Het ging om vrijwillige deelname en bereidheid om mee te doen was groot. Ruim 80 procent heeft eraan meegedaan."

De school is gevraagd om mee te doen aan de pilot. "Ik heb meteen 'ja' gezegd", vertelt De Leeuw. "Alles wat je kunt doen om de veiligheid te waarborgen en het onderwijs te continueren, moet je niet laten."

Mensen die mee wilden doen, werden op vaste tijden, één of twee keer per week getest. "Dat gebeurt, net als bij de PCR-test, met een wattenstaafje dat diep in de neus moet", zegt De Leeuw. Dat is niet prettig, maar het weerhield de collega's er niet van om mee te doen."

Voordeel van zo'n test is niet alleen het feit dat de uitslag snel duidelijk is. "Wij hebben beschikking over meer data waardoor we effectiever kunnen handelen", legt De Leeuw uit. "Op basis van een positieve test kun je controleren wanneer de besmetting plaats heeft gevonden en wie er in die tijd in contact zijn geweest met de besmette persoon. Zo hoef je niet iedereen naar huis te sturen. Iemand die besmet is, moet naar huis. Maar is diegene de laatste vijf dagen met anderen in contact geweest, en zo ja, met wie dan? Alleen die moeten dan naar huis in plaats van iedereen."

Op de Valentijnschool zijn in de afgelopen tweeënhalve week meer dan 100 testen afgenomen. Niemand testte positief.

De testen die vanaf maandag worden aangeboden op scholen, worden door de overheid vergoed. Het personeel moet zich dan twee keer per week preventief testen.