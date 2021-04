Lamborghini rijdt met hoge snelheid tegen vangrail; inzittenden gevlucht

Een witte Lamborghini die woensdagavond met hoge snelheid over de Randweg Dordrecht (N3) reed, is tegen de vangrail gecrasht.

Volgens de politie zaten twee mannen in de auto en die zijn na de crash op de vlucht geslagen. Uit onderzoek is gebleken dat de dure auto gehuurd was.

De politie heeft de huurder inmiddels achterhaald. Wat zijn relatie tot de inzittenden is, wordt onderzocht. Voor zover bekend zit nog niemand vast.