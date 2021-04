'Ongekende dip' voor RET: Reizigersaantal in coronajaar 2020 gehalveerd

Vervoersmaatschappij RET heeft in 2020 95 miljoen reizigers vervoerd. Dat klinkt misschien als een indrukwekkend aantal, maar het is bijna een halvering ten opzichte van een jaar eerder. “We hebben na jaren van recordgroei in 2020 een ongekende dip doorgemaakt", zegt RET-directeur Maurice Unck.

2019 was voor de RET een topjaar, zegt Unck. Ook de eerste maanden van 2020, toen het coronavirus nog niet was uitgebroken in Nederland, zagen er rooskleurig uit. Maar toen de coronacrisis losbarstte, zakte het aantal reizigers in één klap naar nog zo'n 15 tot 20 procent van de gebruikelijke aantallen. Dit leidde tot financiële zorgen bij het bedrijf, maar ook bij onzekerheid bij RET-medewerkers die hun werk bleven uitvoeren. "Zeker in het begin, toen nog weinig bekend was over het virus. Hun moed om in die onzekere omstandigheden elke dag weer klaar te staan voor de reiziger, waardeer ik enorm."

De RET had gerekend op zo'n 225 miljoen euro aan opbrengsten uit kaartverkoop in het ov, maar dat viel uiteindelijk 80 miljoen euro lager uit. In 2020 kreeg de RET vanuit het Rijk wel noodsteun van ruim 70 miljoen euro. "Uiteindelijk kwamen we uit op een verschil van 11,4 miljoen euro, met wat mee- en tegenvallers", zegt Unck. Dat verschil kon de RET betalen uit de eigen middelen. "We hadden gelukkig een financiële buffer, maar dit kunnen we niet elk jaar doen."

Bezuinigen

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag kondigde vorige maand bezuinigingen aan als het kabinet niet meer geld beschikbaar stelt voor het ov. Dit zou bij de RET leiden tot geschrapte buslijnen, minder tram- en metroritten en bijvoorbeeld geen conducteur op de tram. Volgens Unck zijn deze maatregelen hoogstens tijdelijk.

"Onze verwachting is dat een belangrijk deel van de reizigers terugkomt, maar een aantal reizigers is er ook achtergekomen dat ze niet altijd naar kantoor hoeven. Dus we gaan dan wel een deel aan reizigers inleveren, maar tegelijkertijd groeit onze regio door. Er zijn voor de komende tien jaar nog plannen voor zo'n tweehonderdduizend woningen. Wij denken dus dat dat dipje op termijn teniet wordt gedaan. De Metropoolregio zegt nu dat we erop moeten letten, omdat er niet meer geld is. Er is dus een besparingsprogramma vastgesteld, maar als de reizigers terugkeren draaien we het terug." Voor het personeel is samen met de vakbonden gekeken of iedereen aan boord kan worden gehouden. Er zit dit jaar voor het personeel in ieder geval geen structurele loonsverhoging in.

Naast de coronacrisis had de RET vorig jaar te maken met nog eens twee impactvolle incidenten. Zo was er het metro-ongeluk in Spijkenisse, waarbij een metrostel op het kunstwerk van een walvisstaart belandde. En trams konden tijdelijk niet over de Erasmusbrug rijden, omdat daar een portaal was afgebroken.

Hoewel er dus allerlei tegenslagen waren in 2020, ging het investeren in het ov door. Het Nationaal Groeifonds stelt middelen beschikbaar en politieke partijen namen voor het eerst sinds jaren miljardeninvesteringen op in hun verkiezingsprogramma’s. "Het is belangrijk dat we door deze dip heen geholpen worden", is zijn eerste boodschap aan de informateur. "We zien dat we het ov keihard nodig hebben als de groei doorzet. Boodschap twee is dat we dan ook de tering naar de nering moeten zetten qua investeringen. Alle partijen hadden daar hun mond vol van, maar dan moeten we die goede plannen ook gaan uitvoeren. We weten dat we daar lang mee bezig zijn en dat we de pandemie dan al lang vergeten zijn."