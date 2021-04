Een op de drie gedetineerden in Dordtse gevangenis besmet met corona; zo hoopt de PI het virus te stoppen

Ze wisten het ruim een jaar buiten de deur te houden, maar het coronavirus heeft vorige week alsnog toegeslagen in de Gevangenis Dordrecht (voorheen Dordtse Poorten). Meer dan 130 gedetineerden moesten in quarantaine, nadat vier mensen een positieve coronauitslag hadden gekregen. Ook veertien medewerkers bleken besmet. Het gevolg voor de gevangenen? Dagenlang ín de cel, vaak wel 23 tot 24 uur per dag.

"Ik schrok toen ik hoorde van de uitbraak, ondanks dat we dagelijks geconfronteerd worden met het virus", zegt vestigingsmanager Karin Winkelman donderdagochtend op Radio Rijnmond. "We hebben het virus goed buiten de deur kunnen houden, tot je het telefoontje krijgt dat er mensen besmet zijn."

De gevangenis is in feite een soort bubbel, zegt Winkelman. Het virus moet via een medewerker zijn overgedragen op enkele gevangenen. "We kunnen niet anders stellen dat mensen het in de privésituatie hebben opgelopen en het, zonder er erg in hebben, hebben meegenomen naar binnen. Sommigen hebben geen klachten en merken niet dat ze het virus met zich meedragen."

Dat het virus de Poorten is binnengeslopen, heeft grote gevolgen. Uiteraard hebben de gevangenen al te maken met flink wat beperkingen, maar daar is nog een schepje bovenop gekomen. Geen bezoek, geen activiteiten, niet even luchten. De gedetineerden zaten 23 tot 24 uur per dag op hun cel, zeker voor een dag of twaalf. "Luchten hebben we minimaal aangeboden, want het was echt een besmettelijke variant hier", zegt Winkelman. "We zijn trots op de manier waarop de gedetineerden ermee zijn omgegaan. Ze hebben zich goed aan de maatregelen gehouden en er waren eigenlijk nagenoeg geen incidenten. Maar dit vraagt veel van de gedetineerden en het personeel."

Hele dagen Netflixen dan maar? "Nee, dat hebben we niet. We hebben Filmnet en ze kunnen tv kijken. Dus ze moesten het even daarmee doen."

Vaccineren

De personeelsleden die besmet bleken, waren allemaal mensen die niet in het cellencomplex werken. Zij konden hun werkzaamheden grotendeels thuis uitvoeren, weliswaar op een lager pitje. "De gedetineerden konden en hoefden niet echt een beroep op hen te doen, omdat zij natuurlijk ook in quarantaine zaten."

Winkelman hoopt dat op den duur het personeel en de gedetineerde - die dat zouden willen - gevaccineerd zijn. "Eerst de kwetsbaren, dan de ouderen. Dat heeft even tijd nodig. Het zou begin juli allemaal geregeld moeten zijn, maar dan moeten er geen gekke dingen gebeuren."