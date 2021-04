Het weer van vandaag: zon en wolken

Vanavond is er eerst bewolking, maar vannacht is het helder en zakt het kwik naar waarden net boven het vriespunt. Aan de grond gaat het licht vriezen en in het oosten van de regio is kans op een mistbank. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Morgenochtend verdwijnt eventuele mist snel. De rest van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het overal droog. De temperatuur loopt op naar maximaal 11 graden en er staat een overwegend matige noorden- tot noordoostenwind.

Vooruitzichten

Komend weekend is het droog en blijven zon en wolkenvelden elkaar af wisselen. Met name in de nachten is het fris met soms kans op vorst aan de grond. Overdag loopt het kwik uiteindelijk op naar 12 of 13 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 10 en 21 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 13,8 graden en de minimumtemperatuur 4,2 graden. Er valt gemiddeld 12,0 mm neerslag.