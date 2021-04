Ontvoerde bemanningsleden van Barendrechtse olietanker weer vrij

Het schip, dat voer onder de vlag van Malta, was onderweg van de Letse hoofdstad Riga naar Lagos in Nigeria. Op die laatste plek hebben de bemanningsleden waarschijnlijk vast gezeten. Aan boord waren geen Nederlanders, zei Cor Radings van De Poli Tankers eerder op Radio Rijnmond. De bemanningsleden komen uit Rusland, de Filipijnen en de Baltische Staten.

De Poli Tankers heeft geen idee wie er achter de kaping zit. Het bedrijf wil ook niet zeggen of er losgeld betaald is en zegt dat er lang is gesproken. "Het is een moeilijk en gevoelig proces", zegt Radings. Ook over hoe de ontvoering precies is gedaan, worden de lippen op elkaar gehouden. In ieder geval staat vast dat voor elke reis die het bedrijf maakt, strenge zichtbare én onzichtbare veiligheidsmaatregelen worden genomen. Zo is aan boord een schuilplaats, de zogenoemde citadel, waar deze bemanningsleden zich in eerste instantie hebben teruggetrokken. Dat heeft niet mogen baten.

De bemanningsleden maken het naar omstandigheden goed en kunnen binnenkort terug naar hun familie. "Uiteraard is er grote opluchting en vreugde bij iedereen. We hebben nog maar kort gelegenheid gehad om met hen te praten, maar we zijn nu bezig met de repatriëring."

De zes bemanningsleden die aan boord waren gebleven, zijn inmiddels ook weer thuis. Er is een nieuwe bemanning aan boord en het schip is inmiddels bezig met het lossen van lading in Afrika. Vanuit daar wordt naar een andere haven gevaren.

De ontvoering is voor De Poli Tankers geen reden om niet meer langs West-Afrika te varen. "De Golf van Guinnee is een belangrijke route, dat zal zo blijven. Het is vooral aan de internationale gemeenschap om die regio veiliger te maken. Daar zijn initiatieven voor, maar dat mag wat ons betreft sneller."