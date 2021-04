Liveblog teruglezen: RIVM telt 1107 besmettingen, 1 regiogenoot overleden

- School in Rotterdam Delfshaven voert pilot uit met zelftests.

16:00 RIVM: 1107 besmettingen, 1 regiogenoot overleden

Het RIVM meldt donderdag 1107 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is veel meer dan woensdag toen er 707 nieuwe gevallen werden gemeld, maar het RIVM heeft bevestigd dat de cijfers van de GGD van woensdag niet volledig zijn vanwege een storing.

Dinsdag ging het nog om 988 nieuwe gevallen en maandag 834. Met de cijfers van donderdag komt het gemiddelde van de afgelopen zeven neer op 960 besmettingen per dag.

In de afgelopen 24 uur is één regiogenoot uit Rotterdam overleden aan de gevolgen van het virus. Gisteren ging het nog om 6 overledenen. Volgens het RIVM zijn er 12 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

15:50 Van Dissel: piek aantal besmettingen ongeveer nu bereikt

De piek in het aantal besmettingen zou nu ongeveer moeten zijn bereikt, al bestaat daarover nog grote onzekerheid. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel vandaag in de briefing van de Tweede Kamer. Een andere statistiek, de ziekenhuisopnames, zou in dat model tot 1 mei een stijgende lijn vertonen.

In ieder scenario dat het RIVM heeft geformuleerd, wordt ervan uitgegaan dat de opname- en bezettingscijfers begin augustus grotendeels zijn uitgedoofd. Of de maatregelen nu worden voortgezet, per 21 april worden afgebouwd, of dat alleen de avondklok of de bezoekregel verdwijnt: in al die gevallen gaan de opname- en bezettingscijfers van coronapatiënten na 1 augustus richting nul.

Uit de modellen blijkt ook dat als de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen al op 21 april zouden worden doorgevoerd, het aantal dagelijkse IC-opnames half mei een piek zou bereiken. Het aantal bezette IC-bedden zou dan rond 1 juni op het hoogtepunt zijn, met ongeveer duizend bezette bedden door coronapatiënten.

15:39 Landelijke 8797 nieuwe besmettingen, gemiddeld stijging

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8797 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 3317 meer dan gisteren.

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat. Bovendien was er gisteren een storing in de ict-systemen van het RIVM, waardoor het aantal besmettingen toen lager uitviel.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: afgelopen week werden gemiddeld 7317 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met een week eerder.

15:04 Reizigers uit risicogebied straks verplicht in quarantaine

Er komt per 15 mei een quarantaineplicht voor mensen die vanuit een risicogebied naar Nederland reizen. Ingewijden melden dat het demissionaire kabinet daar morgen een besluit over neemt. Het is nu al de bedoeling dat reizigers uit risicolanden tien dagen in quarantaine gaan, maar veel mensen houden zich daar niet aan.

Daarom wordt de zelfisolatie een verplichting, en bij overtreding wordt een boete opgelegd. De hoogte daarvan wordt bepaald door het Openbaar Ministerie, maar zal waarschijnlijk 95 euro worden.

De quarantaine duurt in principe tien dagen, maar kan verkort worden tot vijf dagen als iemand op de vijfde dag een coronatest doet en die negatief is.

14:40 Reguliere zorg verder afgeschaald

Ziekenhuizen hebben de reguliere zorg deze week weer verder moeten afschalen. Vorige week was 73 procent van de operatiekamers nog in gebruik, deze week is dat percentage teruggelopen tot 68, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.

Ook de zogeheten kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, is minder vaak beschikbaar. In 69 procent van de ziekenhuizen kan die nog volledig volgens planning plaatsvinden (tegen 79 procent vorige week). De oorzaak is de druk op de intensive cares, waar het aantal coronapatiënten afgelopen tijd is opgelopen tot bijna 800.

11:46 RIVM: 'Meer mensen laten zich testen bij klachten'

Volgens het RIVM laten meer mensen zich testen bij klachten dan twee maanden geleden. Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat nu 56 procent van de mensen met klachten zich laat testen. Twee maanden geleden was dat nog 36 procent van de respondenten aan het onderzoek. Alleen de naleving van de anderhalve meter is iets gedaald, van 65 procent twee maanden geleden naar 63 procent nu.

Steeds meer mensen laten zich testen bij klachten blijkt uit onderzoek van het RIVM

11:21 'Anderhalf miljoen prikken per week is mogelijk'

De GGD's zijn er klaar voor om anderhalf miljoen prikken per week te zetten, dat zegt Tiemen Bloemberg van GGD GHOR tegen de Tweede Kamer. Zodra de voldoende vaccins zijn kan er op de 140 locaties door Nederland veel geprikt worden. De GGD's geven aan daar voldoende personeel voor te hebben.

11:12 Een op de drie gedetineerden in Dordtse gevangenis in quarantaine; zo hoopt de PI het virus te stoppen

In Gevangenis Dordrecht wisten ze het coronavirus een jaar buiten de deur te houden, maar vorige week sloeg het virus alsnog toe in de gevangenis. Ruim 130 gevangenen zijn in quarantaine geplaatst omdat vier gedetineerden en veertien medewerkers van de gevangenis positief zijn getest op het coronavirus.

"Ik schrok toen ik hoorde van de uitbraak, ondanks dat we dagelijks geconfronteerd worden met het virus", zegt vestigingsmanager Karin Winkelman donderdagochtend op Radio Rijnmond. "We hebben het virus goed buiten de deur kunnen houden, tot je het telefoontje krijgt dat er mensen besmet zijn."

Voor de gevangenen betekent de quarantaine dat zij 23 tot 24 uur op hun cel blijven zitten. "We zijn trots op de manier waarop de gedetineerden ermee zijn omgegaan", vertelt Winkelman. "Ze hebben zich goed aan de maatregelen gehouden en er waren eigenlijk nagenoeg geen incidenten. Maar dit vraagt veel van de gedetineerden en het personeel."

10:49 'Om vertraging te voorkomen, komt er geen keuze uit vaccins'

Er komt geen keuzemogelijkheid van vaccin voor mensen die gevaccineerd worden. In een briefing aan de Tweede Kamer zegt Jaap van Delden van het RIVM dat een vrije keuze vertragend zou kunnen werken. Volgens Van Delden, die bij het RIVM de leiding heeft over de coronavaccinaties is de schaarste in het aantal vaccins daarin leidend. Zolang er schaarste is kan volgens hem niet gekozen worden in welk vaccin iemand ontvangt tot in ieder geval juni en of juli.

De coronavaccins van AstraZeneca blijven daarnaast voorlopig toegediend worden aan 60-plussers. "Het is niet zo dat ik er niets mee kan, ze blijven gewoon nodig", zegt Jaap van Delden.

Coronavaccin

10:35 Griekenland wil van quarantaineplicht voor gevaccineerde bezoekers uit EU

Griekenland wil de quarantaineplicht voor EU-burgers die gevaccineerd afschaffen. Momenteel moeten alle bezoekers aan het land nog in quarantaine na aankomst. Vanaf maandag wil Griekenland die maatregel afschaffen voor reizigers uit de EU die gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test kunnen overleggen. Het Griekse OMT moet nog met de plannen instemmen.

9:53 GGD-Noord Limburg volgens GGD-directeur terecht teruggefloten

De GGD-Noord Limburg deelde tot voor kort de restjes van vaccins die aan het eind van de dag overbleven toe aan kwetsbaren. De GGD in Noord-Limburg was de enige die de restvaccins toediende aan mensen met obesitas of andere medische risico's. Het ministerie van Volksgezondheid maakte daar middels een nieuwe richtlijn een einde aan. Volgens GGD-directeur Sjaak de Gouw is het beleid te rechtvaardigen. Er ontstaat dan een te groot verschil tussen regio's, zegt De Gouw tegen het NOS Radio 1 journaal. De restdoses kunnen volgens de nieuwe richtlijn wel worden gegeven aan GGD- en ziekenhuispersoneel.

9:46 RET kent in 2020 'Ongekende dip' in reizigers aantallen

De RET heeft in 2020 95 miljoen mensen vervoerd met de metro, tram en bus. Dat klinkt als een mooi aantal, maar het is een dip ten opzichte van topjaar 2019. De aantallen zijn volgens RET-directeur Maurice Unck gehalveerd. Ook aan de inkomstenkant van de RET zijn de resultaten niet zoals gehoopt. Er werd gerekend op 225 miljoen euro aan inkomsten uit de verkoop van vervoersbewijzen. Dat bedrag viel 80 miljoen lager uit.

9:01 School voert pilot uit met zelftests: 'Uitslag zorgt ervoor dat we niet meer iedereen naar huis sturen bij besmetting'

Scholen in het basis en voortgezet onderwijs krijgen vanaf maandag coronazelftests geleverd voor hun personeel. De zogeheten antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. Op de Valentijnschool in de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam Delfshaven hebben ze daar niet op gewacht.

Daar zijn ze ruim twee weken geleden begonnen met een proef met zelftests. "Het was een pilot om te kijken hoe het loopt en hoe groot de testbereidheid is", zegt de directeur van de Valentijnschool, Jos de Leeuw. "Het ging om vrijwillige deelname en bereidheid om mee te doen was groot. Ruim 80 procent heeft eraan meegedaan."

De school is gevraagd om mee te doen aan de pilot. "Ik heb meteen 'ja' gezegd", vertelt De Leeuw. "Alles wat je kunt doen om de veiligheid te waarborgen en het onderwijs te continueren, moet je niet laten."