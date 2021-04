Sliedrecht Sport aast op ultieme revanche na mislopen bekerfinale

Sliedrecht had nauwelijks fitte speelsters rondom de kwartfinale van het bekertoernooi, tegen Apollo 8. Sliedrecht was de favoriet bij de wedstrijd begin april, maar werd uitgeschakeld. Ze azen nu op revanche in de finaleserie om de landstitel. Coach Vera Koenen: "Het is echt heel zuur. Het voelt echt als pijn. Deze meiden zijn getergd, omdat ze vinden dat zij in die bekerfinale hadden moeten staan."



Sliedrecht had twaalf coronagevallen, waarvan tien speelsters. "De meiden hadden een grote diversiteit aan klachten," zegt Koenen. "Sommige hebben maar één dagje last gehad en zaten de rest van hun quarantaine uit. Anderen die zaten wel twaalf dagen in quarantaine en je ziet op de trainingen dat die qua energie echt een stap terug gedaan hebben."

Één van die besmette speelsters was Carlijn Ghijssen-Jans. Ze heeft er nog steeds hinder van. "Ik ben tien dagen thuis geweest en ik merk het nu nog steeds. Bij langere ralleys zit ik zo hoog in mijn adem dat ik echt langer de tijd nodig heb om bij te komen. Ik weet ook van andere meiden dat dit zo is."

De jacht op revanche begon vorig weekend meteen goed, De dames van Sliedrecht Sport wonnen de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs thuis tegen Apollo 8 met duidelijke cijfers: 3-0.