Molotovcocktails ontbranden niet, aanslag mislukt

Een mislukte poging tot brandstichting in een appartement in Schiedam. We laten een aantal verdachten zien die al het mogelijke om onherkenbaar te blijven.

De aanslag is in een appartementencomplex aan de Jozef Oreliosingel. Bij één van de woningen wordt op 29 augustus 2020 omstreeks 20.00 uur, eerst een steen door een ruit gegooid en vervolgens twee molotovcocktails. Maar die projectielen komen niet tot ontbranding. Als dat wel was gebeurd, dan waren de gevolgen waarschijnlijk groot geweest.

Op de beelden is te zien dat een jongen, die al in het flatgebouw is, een aantal andere jongens binnenlaat. Hij doet bij die actie van alles om te voorkomen dat hij vingerafdrukken achterlaat. Alle verdachten dragen hoodies, waarmee ze hun gezichten afschermen en sommigen dragen mondkapjes met een smilie. Wie herkent ze?