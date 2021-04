Mannen met vuurwapen bedreigen inwoner Ouddorp

Twee mannen bellen aan bij een huis in Ouddorp. De zoon des huizes doet open en roept zijn vader, want hem willen de mannen spreken.

Tijdens het gesprek bedreigen de verdachten de bewoner met een vuurwapen, dat hoorbaar wordt doorgeladen. Direct daarna gooit het slachtoffer de deur dicht en roept naar zijn zoon de politie te bellen. Vervolgens gaan de mannen er vandoor.

De bedreiging is op woensdagavond 10 februari rond 19.50 uur aan de Oude Nieuwlandseweg. Nadat het slachtoffer de deur heeft dichtgedaan lopen de verdachten naar de Westerweg, waar ze in een auto stappen.

Er zijn duidelijke beelden van de mannen. Ze dragen weliswaar mondkapjes, maar te zien is dat ze een lichte huidskleur hebben. Wellicht herkent u ze in combinatie met hun kleding en manier van bewegen. De politie zoekt ook nog eventuele getuigen van het incident, of mensen die het tweetal tijdens hun vlucht hebben gezien.