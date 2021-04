Vrouwen trappen in WhatsAppfraude, geld gepind in Rotterdam

Beelden van twee verdachten die worden gezocht voor zogenaamde “vriend-in-noodfraude”. Ze pinnen in Rotterdam van een rekening, waar vrouwen uit Nieuwerkerk aan den IJssel en het Zeeuwse Waterlandkerkje geld naar hebben overgemaakt.

De vrouwen trappen in een WhatsAppbericht, waarin hun “dochter” of “zoon” vraagt om geld over te maken naar een rekeningnummer dat ze opgeven, omdat ze snel iets moeten betalen. Het gaat echter om een nepbericht van criminelen, die de vrouwen op deze manier geld aftroggelen.

De gefilmde verdachten nemen geld op aan de Thomas Morelaan en het Mathenesserplein. Als u ze herkent vermeldt dan het nummer van de verdachten.