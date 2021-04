Helikopter maakt voorzorgslanding in Strijen na 'birdhit'

Een apache-helikopter die deze week traint boven Voorne-Putten en de Hoeksche Waard heeft donderdagochtend een voorzorgslanding moeten maken in Strijen. Het voertuig was tegen een vogel aan gevlogen; een zogeheten 'birdhit'.

Defensie houdt deze week met twaalf militaire vliegtuigen en acht apache-helikopters een anti-terreuroefening in het laagvlieggebied. Het luchtruim is om die reden tijdelijk gesloten.

De helikopter is na de botsing veilig geland in een weiland in Strijen. Volgens een woordvoerder van Defensie heeft de noodlanding geen gevolgen voor het vervolg van de oefening.

Het is niet de eerste keer deze week dat een helikopter die betrokken is bij de oefening een noodlanding moet maken. Maandag was dat het geval in Hoek van Holland. Toen waren er motorproblemen toen een helikopter wilde opstijgen.