Vreugde en realisme op Recreatieoord Hoek van Holland: 'We gaan door zolang nodig, we hebben veel te verliezen'

Ruudje en Peter van Roekel hebben sinds eind oktober een huisje op het recreatieoord in Hoek van Holland. Twee weken later kregen ze bericht dat het park verkocht zou worden. Sindsdien is er onzekerheid bij hen. "Het was toen echt even schrikken, want we hebben ons stekje toch gevonden hier. En we willen eigenlijk nog jaren genieten van dit plekkie."

In de gemeenteraad van Rotterdam werd uitvoerig gesproken over de verkoop van Recreatieoord Hoek van Holland. De raad verweet de betrokken wethouders, Bas Kurvers van wonen en Said Kasmi van recreatie, dat de voorbereiding op de verkoop een gesloten proces was. De kritiek die de gemeenteraad heeft op de plannen wordt goed ontvangen op het recreatieoord. "We zijn blij, het maakt ons voorzichtig optimistisch", vertelt Leen van Es van de Recreanten Advies Raad.

"Het is duidelijk geworden dat het voorbereidingsproces niet deugde", volgens Van Es. "Beide wethouders zijn daar echt stevig op aangepakt. Daar zijn we blij mee, want het is duidelijk dat de voorbereiding is gedaan met partners die zich nergens aan storen. Die gaan rücksichtslos door, nemen het niet zo nauw met de afspraken waardoor je als overheid de grip kwijt bent op een groot deel van je gemeentegrond. Je raakt dan de zeggenschap over de grond kwijt. Gister is duidelijk geworden dat de raad daarvan doordrongen is."

Het tegengas van de gemeenteraad op de plannen van de wethouders is goed ontvangen vertelt Van Es. "Om het feit dat je gehoord wordt en omdat de gemeenteraad heeft laten zien dat ze op de hoogte zijn van de risico's die er genomen worden voor de bewoners. En dat ze hebben gezegd dat ze ons gaan helpen. Als dat allemaal nagekomen wordt, zijn we super blij."

Leen van Es: 'Zolang het nodig is zullen we doorgaan. We hebben alles te verliezen.' | Foto: Rijnmond

Doemscenario: een schoongeveegd park

Volgens Ruudje van Roekel zijn de recreanten niet zozeer tegen een verkoop van het park. Maar de plannen moeten beter doordacht worden, zoals de Rotterdamse gemeenteraad suggereert. "Als ze het verkopen, is het op zich geen ramp. Als we maar de garantie krijgen dat iedereen hier kan blijven. Want er zitten mensen tussen die hier al zeventig of tachtig jaar zitten. We hebben gisteren heel blij bloemetjes gekocht onder het mom: 'we zien wel hoe lang het duurt'. Maar door dit nieuws is het hartstikke mooi. Nu kan de dag niet meer stuk."

Een verkoop moet volgens Van Es op een andere manier verlopen dan dat het college voor ogen heeft, want hij heeft het doemscenario al meermaals gezien. "Wij hebben twintig parken nagetrokken die onder dezelfde condities verkocht zijn door gemeentes. Die mensen van die parken staan nu allemaal aan de verkeerde kant van het hek. Die parken worden schoongeveegd en daarna worden er dure bungalows opgezet."

Eigen input

Één van de kritieken vanuit de Rotterdamse gemeenteraad aan het college was dat er in het geheim aan het plan is gewerkt. Er was geen input vanuit de recreanten zelf. Volgens Peter van Roekel wordt daar nu hard aan gewerkt. "De Recreanten Advies Raad is volop ermee bezig met alternatieve plannen op te stellen. Dus er is leven in de brouwerij. Het is ook landelijk in de belangstelling aan het komen, dus dat kan alleen maar in ons voordeel werken. Maar met deze beslissing zijn wij heel blij voorlopig."

Er is nog geen definitieve beslissing genomen omdat het debat in de gemeenteraad namelijk is geschorst omdat wethouder Kurvers vanwege persoonlijke redenen naar huis moest. Tot er een oplossing is blijven de bewoners strijdbaar. "Zolang het nodig is zullen we doorgaan. We hebben alles te verliezen. Er staat hier heel wat, dat is pure kapitaalsvernietiging, naast het emotionele verhaal. Mensen kunnen er niet van slapen. We hebben ons zomerleven te verliezen."

Er kan op het recreatieoord volop gespeculeerd worden op de schijnbare impasse die is ontstaan. Zelfbeschikking over het park is volgens Van Es de beste oplossing voor alle partijen. "Je kan exploitatie aan professionals overlaten, maar dan met de bevoegdheid om hier en daar in te grijpen als dat nodig is. Dat zien wij als de beste oplossing."