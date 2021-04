Bezwaren tegen pulsvisverbod door Europees Hof van tafel geveegd

Veel vissers hebben, tot hun grote verdriet, al afscheid moeten nemen van de pulstechniek. Vanaf 1 juli geldt het verbod ook voor de allerlaatste vissers die nog met de stroomstootjes werken.

Het Europees Parlement besloot in 2019 om pulsvissen te verbieden. Vooral een lobby vanuit Frankrijk overtuigde de parlementsleden om voor een verbod te stemmen. Het argument was dat door de puls het leven uit de zee verdwijnt.

De vissers hebben flink geïnvesteerd in de puls en moeten deze netten nu dus weer opbergen en overstappen op hun oude netten, de boomkor. Dat betekent een stap terug in de tijd, zo voelen de vissers dat. De puls zorgde voor een betere vangst, lagere kosten en dus meer geld in het laatje. Met de boomkor werd al jaren verlies gedraaid.

Maar Nederland is er ook van overtuigd dat pulsvissen een stuk milieuvriendelijker is, omdat hierbij geen zware kettingen over de bodem slepen. Zo raakt de bodem minder beschadigd, kost het minder brandstof en is de CO2-uitstoot hiermee lager. Ook zorgt de puls voor minder bijvangst van kleine, onverkoopbare visjes.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om dit te onderbouwen. Nederland vindt dat hier te weinig naar is gekeken. Het Hof van Justitie geeft aan dat de Europese bestuurders niet verplicht waren het besluit uitsluitend te baseren op basis van deze wetenschappelijke adviezen. “De besluitvorming in Europa om de pulsvistechniek te verbieden is gebaseerd op emotionele lastercampagnes en niet op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies.”, aldus de woordvoerders van de Nederlandse Vissersbond en VisNed.

Een laatste strohalm valt hiermee weg voor de vissers. De Nederlandse visserij staat zwaar onder druk. In Stellendam vrezen de vissers voor het voortbestaan van de ‘Goereese vloot’. Naast het wegvallen van de puls hebben zij veel last van de Brexit, de lage visprijzen en aangescherpte regelgeving vanuit Europa.

Peter van Dalen, één van de Nederlandse Europarlementariërs namens de ChristenUnie, laat via Twitter weten dat de pulsvisserij hierbij ‘geslagen, maar nog niet verslagen’ is.