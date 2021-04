Gecrashte Lamborghini op N3 was volgens huurder gestolen: 'Maar hij had zelf de sleutels nog...'

De Lamborghini Huracán - met een nieuwwaarde van zo'n 318 duizend euro - belandde woensdag in de vangrail op de N3. Volgens de politie zaten twee mannen in de auto, die na de crash op de vlucht zijn geslagen.

De eigenaar is het verhuurbedrijf in De Lier, die de gegevens van de auto helemaal kan uitlezen. Zo kan hij van een afstand zien waar de auto rijdt, maar bijvoorbeeld ook de snelheden die zijn gehaald. "Het ging eigenlijk heel de dag goed", zegt Vijverberg. "Als het echt verkeerd gaat, kunnen we zelfs de auto op afstand stoppen."

Maar in de avond ging het alsnog mis. De snelheden gingen omhoog en de politie zou tegen Vijverberg gezegd hebben dat agenten de wagen hebben gehoord, maar niet gezien. Op social media kwamen woensdagavond tal van meldingen uit Dordrecht dat de wagen met grote snelheid was gespot.

De gecrashte Lamborghini | Foto: MediaTV

Verzekering

"We geloven niets van het verhaal van de huurder over de diefstal", gaat Vijverberg verder. "En als hij inderdaad iemand anders heeft laten rijden, dan heeft de meneer een heel groot probleem." Volgens Vijverberg worden klanten uitgebreid gescreend voordat ze met de auto mogen wegrijden. Dat is ook in dit geval gebeurd. "Het zag eruit als een keurige klant en dat moet ook wel als je dit soort wagens verhuurd."

Als het inderdaad zo is dat iemand anders achter het stuur van de wagen heeft gezeten ten tijde van de crash, dan kan er geen beroep gedaan worden op de verzekering. "Hij is dan nog heel lang bezig met terugbetalen." Vijverberg kan nog niet bevestigen dat de wagen total-loss is. "Hij is nu nog bij de politie voor onderzoek."

De politie kan het verhaal van de verhuurder niet bevestigen. De zaak is nog in onderzoek en er zijn nog geen aanhoudingen verricht, laat een woordvoerder weten.

De Lamborghini die woensdag crashte was overigens niet de duurste wagen die door Buena Vida Supercar wordt verhuurd. De duurste is de Lamborghini Aventador met een nieuwwaarde van 563 duizend euro.

