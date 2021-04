Rotterdam vanuit de lucht in 1924, foto's van de stad zonder de Hef en het Kralingse Bos

“Tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel programma’s die met drones beelden van boven laten zien. Dit was eigenlijk het eerste waarbij Rotterdam bewust als een soort programma gefotografeerd werd”, benoemt Romeijn.

“Het was een soort showcase, van kijk eens, dat is nou Rotterdam”, vervolgt de Barendrechter die een populaire website beheert. Tot die tijd is het de militaire luchtvaart die het land van boven vastlegt. Deze foto’s zijn gemaakt de door KLM, die dan nog maar vijf jaar eerder is opgericht. KLM vliegt vanaf Vliegveld Waalhaven in Rotterdam, dat in 1920 is geopend.

Camera overboord

“Gewoon met zo’n open toestelletje, de grote camera overboord hangen. Dat is al bijzonder op zich”, beschrijft Romeijn de begintijd van de luchtfotografie. Het boek met de luchtfoto’s van Rotterdam is gemaakt in opdracht van de Rotterdamse scheepvaartmaatschappij Müller & Co. Dit bedrijf is ook betrokken van de oprichting van KLM in 1919.

Op één van de veertig foto’s in het boek is dan ook het hoofdkantoor van Müller & Co aan de Westerkade in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam te zien.

De Veerhaven met links onder het kantoor van Müller & Co | Foto: pagina uit 'Rotterdam, het fotoboekje van Wm H Müller & Co’

Müller & Co heeft het boek laten maken als relatiegeschenk. Het vraagt wat puzzelwerk van Romeijn om het jaartal van de foto’s te bepalen, de foto’s en het boekje zijn niet gedateerd. Romeijn gaat aan de slag met de gegevens die hij wel heeft. De KLM is dus in 1919 opgericht. Op één van de foto’s is het nieuwe stadhuis aan de Coolsingel te zien, dat is in 1920 in gebruik genomen. Een foto waarop het Noordereiland en de Maasbruggen staan, geeft ook belangrijke informatie.

De Hef is in 1927 in gebruik genomen. De officiële naam van de bekende Rotterdamse spoorbrug is Koningshavenbrug. Al in 1878 wordt de eerste Koningshavenbrug geopend, dat is een draaibrug. Die draaibrug is goed te zien op de foto in het boek.

“Uiteindelijk kwam ik door alle foto’s te vergelijken uit op 1924”, vertelt Bas Romeijn. Het Kralingse Bos is in dat jaar nog niet aangelegd. Op één van de foto’s is het opgespoten terrein te zien waar een deel van het bos later zal worden aangelegd. Ook een stuk van de Kralingse Plas staat op de foto.

Het terrein waar later het Kralingse Bos wordt aangelegd, rechts een stukje Kralingse Plas | Foto: Pagina uit 'Rotterdam, het fotoboekje van Wm H Müller & Co’

Romeijn heeft het boek met de luchtfoto’s via via gekregen. “Omdat ik filmpjes maak, dacht ik ‘hier moet ik een filmpje van maken’. Dus ik heb al die foto’s netjes in zitten scannen”, legt hij uit. Voor het filmpje heeft hij de begeleidende teksten in het boek in laten spreken.

“De oubollige kreten heb ik wat weggewerkt maar ik heb geprobeerd in de dezelfde stijl te blijven”, lacht Romeijn. “Zo heb je met de foto’s en het commentaar een compleet verhaaltje. Een mooi tijdsbeeld van Rotterdam.”

Alle foto’s uit het boek ‘Rotterdam, het fotoboekje va Wm H Müller & Co’ zijn te zien in de video op de website Bas Romeijn Films. Hieronder alvast een paar pagina’s als voorproefje.

Het Kasteel van Sparta | Foto: Pagina uit 'Rotterdam, het fotoboekje van Wm H Müller & Co’

De Bergse Plas in Rotterdam | Foto: Pagina uit 'Rotterdam, het fotoboekje van Wm H Müller & Co’