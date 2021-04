Adrenaline, hectiek en soms tranen uit frustratie: hoe de mensen van de GGD al 15 maanden corona te lijf gaan

“De eerste testen, thuisbemonstering, deden we met autootjes die we toevallig hadden staan en dan gingen we mensen thuis testen”, herinnert teamleider Karin Oudshoorn zich de beginperiode in maart 2020. Nu zijn er in de regio negen testlocaties, waaronder twee XL-centra, waar zo’n 8.000 testen per dag worden afgenomen. “Heel dankbaar werk”, zegt bemonsteraar Fatima el Ghiati daarover, nadat ze net een jong kind geruststellend heeft toegesproken terwijl ze een wattenstaaf in zijn neus stak.

Een greep uit de werkzaamheden van de afgelopen maanden: naast het testen is er natuurlijk het vaccineren en het bron- en contactonderzoek. Verder waren er grote projecten zoals het, samen met de veiligheidsregio, uit de grond stampen van een tijdelijk ziekenhuis in Ahoy en het in korte tijd testen van de totale bevolking van de gemeente Lansingerland.

Onmenselijk

Niet altijd verloopt alles vlekkeloos en regelmatig klinkt er kritiek uit de maatschappij. In het begin ging het testen niet snel genoeg, later haperde soms het bron- en contactonderzoek en er is gemor over het vaccinatietempo. De kritiek raakt de medewerkers. “Er zijn echt mensen die erom hebben gehuild”, vertelt Karin Oudshoorn. “Je moet je voorstellen: je zit daar met een heel klein clubje en dan gebeurt er zoiets als dít. En dan maar denken dat de GGD dat kan? Dat is onmenselijk!”

Projectdirecteur Danny Colijn: “Er zijn 17 miljoen mensen die een mening hebben over hoe het gaat. Zelf heb je veel meer achtergrondinformatie en weet je hoe complex het is.” Beleidsadviseur Ralda van den Berg vindt het niet altijd makkelijk om de moed erin te houden, “Je bent keihard aan het werk, maakt lange dagen en dan is er veel kritiek.” Lang niet altijd zijn de klachten te wijten aan de GGD zelf. Het is een organisatie die uitvoert wat landelijk wordt bepaald. Oudshoorn: “Dan weer was het beleid zus, dan zo… we hebben continu geschakeld en ik vind dat we dat goed gedaan hebben.”

Twintig priklocaties klaar

Ook het vaccinatiebeleid is niet consequent. “Tot de dag van vandaag zien we wijzigingen in strategieën vanuit het land”, zegt Maarten Tanis. Daarbij doelt hij bijvoorbeeld op de groepen die eerst niet en later wel als eerste aan bod kwamen voor een prik, zoals de huisartsen. Er zijn nu zeven plekken in de regio waar geprikt wordt, maar er is veel meer capaciteit, schetst Ralda van den Berg: “We hebben heel erg ons best gedaan om twintig vaccinatielocaties neer te zetten, in elke regiogemeente één en die staan klaar om open te gaan, maar daar is op dit moment te weinig vaccin voor.” Terwijl er ook al genoeg geschoold personeel is. “Die mensen zitten nu allemaal op de bank te wachten om ingepland te worden als dat vaccin eindelijk komt”, aldus personeelswerver Michael Lange.

Ondanks alles stralen de GGD-ers trots uit als ze terugblikken op de afgelopen maanden. Directeur Saskia Baas: “Er zat heel veel energie in, heel veel adrenaline. Iedereen maakte lange dagen.” Ook Karin Oudshoorn is enthousiast: “Iedereen wilde ook heel graag, want er was iets aan de hand. Eindelijk konden we eens laten zien wat we als infectieziektebestrijding doen!” Er zal nog veel werk verzet moeten worden, want de crisis is nog allerminst voorbij. Dat aantal van 2500 medewerkers zal nog verder oplopen, tot misschien wel 4000 denkt directeur Baas, die trots is op haar mensen: "Die passie, die overtuiging, de doorzettingskracht. Onder moeilijke omstandigheden, want de helft werkt thuis, de tenten waaien weg, en dan moet er daar weer wat gebeuren. Maar we doen het allemaal elke dag weer, dat is gewoon zó ontzettend mooi om te zien."