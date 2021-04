Politie zoekt dader aanslag Mieraskerk

Een bomaanslag op de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. De dader staat op beeld als hij de bom plaatst. Wie herkent hem?

Twee dagen voor de aanslag op zondagmorgen 28 maart wil een aantal media weten waarom de leiding van de Oud Gereformeerde Gemeente, ondanks de strenge coronamaatregelen, alle kerkleden heeft opgeroepen om die zondag naar de dienst te komen. En daar wordt door vele honderden kerkgangers gehoor aan gegeven.

Eén van hen ergert zich klaarblijkelijk aan de media-aandacht en trapt een verslaggever van Rijnmond in zijn buik. De landelijke ophef over de mishandeling en de handelwijze van de kerkleiding is groot. De kerk wordt zelfs bedreigd.

Dinsdagmorgen 30 maart rond 4.35 uur loopt een man naar de ingang van de kerk aan de Nachtegaalstraat en ontsteekt een vuurwerkbom. De klap is heftig en de schade behoorlijk. Ook de onrust onder omwonenden is groot.

De beelden van de aanslag zijn duidelijk. Weliswaar heeft de verdachte zijn gezicht goed afgeschermd, maar wellicht herkent iemand hem aan zijn kleding of zijn manier van bewegen.

Bel 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.