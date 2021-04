Man steelt VVV-bonnen uit schoollokaal

Een man belt aan bij basisschool De Korf in Rotterdam-Tussendijken. Hij zegt een collega te zijn en wordt binnengelaten. In het schoolgebouw doorzoekt hij verschillende ruimtes en hij gaat er uiteindelijk vandoor met een groot aantal VVV cadeaubonnen.

De verdachte slaat toe op woensdagmiddag 2 december 2020 omstreeks 16.00 uur. Hij struint flink rond in het schoolgebouw aan de Korfmakersstraat en met de gestolen cadeaubonnen doet hij tussen 2 en 7 december vier maal aankopen bij Kruidvat-filialen aan het Binnenwegplein, Eudokiaplein, Noordmolenstraat en Zwart Janstraat. En verder bij Primera in de Noordmolenstraat en Trekpleister in de Zwart Janstraat. Op één na zijn alle winkels gevestigd in het Oude Noorden.

De man is heel herkenbaar gefilmd. Zeker op het moment dat hij met zijn mondkapje naar beneden even praat met een winkelmedewerker is zijn gezicht goed te zien. Wie weet wie hij is?

Bel 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.