Overvallen in Capelle door dezelfde dader?

De eerste overval is op zaterdagmorgen 20 februari kort na de opening om 8.00 uur op het Kruidvat in winkelcentrum De Koperwiek. De man komt binnen met een geel plastic tasje en bedreigt de medewerkster. Hij zegt dat ze de kassa moet openen.

Dat lukt haar niet omdat ze geen sleutel heeft. Vervolgens onderneemt hij vergeefse pogingen om de kassa lade met zijn mes open te wrikken en de kassa mee te nemen. Op dat moment rent de hevig geschrokken medewerkster naar het magazijn. Als hij beseft dat hij de kassa niet open krijgt loopt hij weg.

De man is tussen de 25 en 35 jaar oud en hij heeft een licht getinte huidskleur, een stevig postuur en hij is tussen 1 meter 75 en 1 meter 85 lang. Hij draagt een zwarte hoody met de witte tekst ‘vader” op zijn borst. Ook heeft hij een Nike-jas aan. Aan de bovenkant van de broek is een roodkleurige rand zichtbaar. Mogelijk van een broek of een ander kledingstuk. Wie herkent de man en/of heeft voor het Kruidvat tijdens de overvallen een scooter zien staan?

Heeft u tips? Bel 0800-6070. Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.