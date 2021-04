Overval met buit op snackbar Verhage in Capelle

De tweede overval in Capelle aan den IJssel is op 22 februari op snackbar Verhage aan de Puccinipassage. Deze levert wel buit op.

De man komt rond 21.35 uur binnen. Hij werpt een plastic tasje naar een medewerkster roept dat ze die moet vullen met geld uit de kassa anders zal hij haar steken. Daarna loopt hij naar een andere medewerkster. Hij pakt haar vast en begeleidt haar naar een kassa. Ze geeft hem het geld uit die kassa. Vervolgens eist hij dat ze hem naar de achteruitgang in het magazijn brengt, waarna de overvaller verdwijnt.

Ook deze overvaller heeft een licht getinte huidskleur en is tussen de 25 en 35 jaar oud. Hij heeft een fors postuur en is tussen de 1 meter 75 en 1 meter 85 lang. Ook dit keer draagt hij een hoody met aan de voorzijde het woord “vader” in witte letters en hij heeft dus een donker mondkapje met witte lijnen op. Hij heeft ook een zwarte workerbroek aan. Aan de bovenkant van de broek is een rood-blauw kledingstuk te zien. Verder draagt hij blauwe schoenen met een fel geel logo.

De medewerksters van drogist Kruidvat en snackbar Verhage hebben ook nu nog last van paniekaanvallen, slapeloze nachten, nachtmerries en zijn angstig om naar hun werk te gaan. De politie wil de verdachte dus graag aanhouden voordat hij opnieuw toeslaat.

Bel 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.