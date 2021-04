RIVM: 1107 besmettingen, 1 regiogenoot overleden

Het RIVM meldt donderdag 1107 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is veel meer dan woensdag toen er 707 nieuwe gevallen werden gemeld, maar het RIVM heeft bevestigd dat de cijfers van de GGD van woensdag niet volledig zijn vanwege een storing.

Dinsdag ging het nog om 988 nieuwe gevallen en maandag 834. Met de cijfers van donderdag komt het gemiddelde van de afgelopen zeven neer op 960 besmettingen per dag.

In de afgelopen 24 uur is één regiogenoot uit Rotterdam overleden aan de gevolgen van het virus. Gisteren ging het nog om 6 overledenen. Volgens het RIVM zijn er 12 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk zijn er bij het RIVM tot 10.00 uur vanmorgen Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8797 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 3317 meer dan gisteren. Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 2192

Albrandswaard: 17 - 2493

Barendrecht: 25 - 4542

Brielle: 14 - 1270

Capelle aan den IJssel: 25 - 6510

Dordrecht: 100 - 11940

Goeree-Overflakkee: 25 - 3677

Gorinchem: 17 - 3441

Hardinxveld-Giessendam: 31 - 2228

Hellevoetsluis: 33 - 2794

Hendrik-Ido Ambacht: 31 - 3024

Hoeksche Waard: 39 - 7105

Krimpen aan den IJssel: 11 - 3170

Lansingerland: 28 - 5485

Maassluis: 8 - 2879

Molenlanden: 47 - 4556

Nissewaard: 53 - 7271

Papendrecht: 21 - 2863

Ridderkerk: 45 - 4709

Rotterdam: 396 - 63357

Schiedam: 42 - 7868

Sliedrecht: 21 - 2860

Vlaardingen: 33 - 7132

Westvoorne: 7 - 900

Zwijndrecht: 27 - 4526

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.