Grote zandzakken en drempels op Rotterdamse Parkkade moeten straatracen de kop indrukken

En dat is precies wat de gemeente Rotterdam voor ogen heeft met het plaatsen van de grote zandzakken op de in-en uitrit van de populaire parkeerplek. Aanleiding voor de maatregel is het ongeluk afgelopen zondagavond, waarbij tijdens een racewedstrijd op de Parkkade drie gewonden vielen. Eén daarvan raakte zwaargewond.

Aan de dood ontsnapt

Van omwonende Willem den Hoed (72) mogen de automobilisten waterpijp roken, pizza eten of lachgas nemen zoveel ze willen.

Het gaat hem erom dat er niet meer geraced kan worden. "Het racen is bloedlink. Een bewoner is min of meer aan de dood ontsnapt omdat hij net een parkeervak in kon schieten, anders was hij zelf plat geweest." Automobilisten rijden in rondjes wedstrijden, vertelt den Hoed. "Op de Parklaan wonen ook kinderen. Dat is natuurlijk helemaal link."

'Als de gemeente het niet had gedaan, hadden wij het gedaan'

Willem: "Als de gemeente het niet had gedaan, hadden wij als bewoners zelf die zandzakken neergezet. En dat komt door het ongeluk van zondagavond. Daardoor is alles in een stroomversnelling geraakt", zegt de 72-jarige. "De wijkagent is al twee of drie jaar bezig en het enige argument dat hij van de gemeente hoorde is: 'er is geen budget'." Willem windt zich daarover op. "De gemeente accepteert het blijkbaar, ze doen er niks aan". Waarop hij cynisch aanvult: "Ik moest lachten om de prijs van die big bags. Dertig euro per zak." Lachend vervolgt hij: "We kunnen natuurlijk ook wel een zak neerzetten,...ik bedoel een wethouder ofzo."

De zandzakken aan de Parkkade | Foto: Suzanne Mulder

Bekeuringen liggen op de loer

Wie denkt gewoon even de lage stoep te pakken tussen de in-en uitrit om zo de big bags te ontwijken en alsnog bij de kade uit te komen, komt van een koude kermis thuis. Willem den Hoed:"Dat mag ook niet. Dan ben je strafbaar. Daar zit het in."

Naast de big bags verwacht Willem den Hoed dat er binnen een week of twee verkeersdrempels liggen. "Er was een bedrijf dat in Hellevoetsluis aan de slag moest, maar die komen eerst hier langs, hoorde ik van de wijkagent."

De belangrijkste vraag is natuurlijk of Willem denkt dat de maatregelen gaan werken. Zijn reactie: "De eerste pogingen worden gedaan om te kijken of je er controle op kunt hebben. Maar ik denk dat dit wel voor een deel werkt, dat ze niet meer uit Nijmegen komen om hier te racen. Als hier drempels liggen dan heb je toch wat bodemletsel aan je Maserati, denk ik."

De wijkagent laat vrijdagochtend weten dat er is gestart met de aanleg van verkeersdrempels.