Veel beloftes, weinig waargemaakt: vijf tips van jongeren voor een betere corona-aanpak

Het wantrouwen in het coronabeleid onder jongeren neemt toe. Want weegt het effect van de regels nog wel op tegen de negatieve gevolgen ervan? Ze hebben nodig dat er iets verandert en laten van zich horen. Joep Schoenmakers (23), Younes Assou (23) en Nikita Gouw (22) spreken namens een grote groep studenten: “De overheid moet een realistischer beeld schetsen.”

Joep en Younes zijn studentenraadslid van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit (EUR), Nikita vertegenwoordigt als voorzitter van de centrale studentenraad de studenten van het Albeda College. Op de vraag of jongeren minder vertrouwen hebben in de overheid, zeggen ze alle drie volmondig: “Ja”.

Hun weerstand, zorgen, boosheid, verlangen naar het oude normaal: het is terug te zien in het gedragsonderzoek van het RIVM. Het draagvlak onder jongeren daalt voor de corona-aanpak. Want als je kijkt naar het verschil tussen jong en oud, worden regels als de avondklok of het vermijden van drukke plekken door jongeren een stuk minder goed nageleefd dan door ouderen. Ook het houden van anderhalve meter afstand is steeds meer een opgave.

Jongeren willen verandering

De coronacrisis is voor jongeren veel zwaarder, leggen gedragswetenschappers Moniek Buijzen en Esther Rozendaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) uit. Zij zijn beiden gespecialiseerd in het onderzoeken van gedragsverandering onder jongeren.

Dat het vertrouwen daalt, komt deels door het beleid, zeggen ze, maar ook omdat de weerstand groter wordt onder jongeren. Ze gaan meer tegen de regels in en hebben behoefte dat er iets verandert.

Maar wat moet er dan precies veranderen? We vroegen het de jongeren zelf en zetten de beste vijf tips op een rij.

Tip 1: overheid, denk na over de mentale gevolgen voor studenten

Younes: “Ik heb veel enquêtes gedaan in Whatsappgroepen waarin studenten van verschillende studies en leeftijden praten over de problemen die zij ervaren. Wat ik dan zie, zijn heel veel studenten die kampen met mentale problemen - angsten, depressies, eenzaamheid - en het moeilijk vinden om naar een psycholoog te gaan.”

“De overheid moet ook aan hen denken bij het maken van een beleid. Dat is heel lastig, maar de lockdown en strenge maatregelen zijn ook heel lastig voor jongeren met mentale problemen. Aan hen is te weinig gedacht.”

Tip 2: geef jongeren meer ruimte elkaar te ontmoeten

Joep: “Het sociale leven van de student speelt zich veel buiten af, in het park of op het terras. Maar door de coronamaatregelen zoals de sluiting van de horeca en het met een beperkt aantal mensen samenkomen, wordt dat heel erg ingeperkt. Daarbij komt dat jongeren steeds minder begrip hebben voor de maatregelen.”

“Zij zien dat zij zelf minder ziek worden, maar niet kunnen rekenen op versoepelingen die ten goede komen aan hun sociale leven. Ze houden zich dus goed aan de maatregelen, maar krijgen er niks voor terug. Met als gevolg dat jongeren niet buiten chillen, maar binnen.”

“Want op het moment dat je buiten niks kan doen, is dat een logisch gevolg. Dat is wat ik signaleer onder vrienden en studenten. Je bent jong dus je hebt een gigantische behoefte om andere mensen te leren kennen. En ja, als je al een jaar in deze situatie zit, in je bedompte studentenkamer, dan neemt het draagvlak gewoon af.”

Tip 3: de woordkeuze van de boodschap veranderen

Nikita: “Ze praten nu heel erg over: ‘Houd nog even vol, voor de toekomst’. Maar sorry, ik zie geen toekomst. Ik heb zelf van corona tot op zekere hoogte iets positiefs kunnen maken, maar heel veel jongeren niet. Ze weten niet wat voor werk ze gaan doen, hoe ze er financieel voorstaan.”

“Ik denk dat de overheid een meer realistisch beeld moet schetsen. Je kan beter zeggen ‘eind 2022 is alles normaal’ dan ‘eind zomer 2021 kunnen we misschien weer richting het normale’. Beter dat, dan continu teleurgesteld worden.”

Tip 4: laat studenten in gesprek gaan met de gemeente

Younes: “Het is belangrijk dat studenten in gesprek gaan met de gemeente om te kijken naar oplossingen. Zo heb ik in november met een andere groep studenten samengezeten met onderwijswethouder Said Kasmi en wethouder Volksgezondheid Sven de Langen. Dit kwam door Talitha Muusse, die komt op voor jongeren in het algemeen. Zij zocht contact met mij via LinkedIn.”

“Ik heb tegen de gemeente verteld wat de belangen zijn van de studenten. En samen gingen we dan kijken hoe we het leven van de student makkelijker konden gaan maken. Het geven van fysieke colleges in Ahoy kwam toen bijvoorbeeld ter sprake. Maar sinds de lockdown in december, zijn deze plannen on hold gezet. Al is het eigenlijk wel weer een goed idee om contact te zoeken.”

“Daarbij wil benadrukken dat ik niet alleen voor de Erasmus Universiteit opkom. Ik kom op voor alle onderwijsinstellingen. En daarnaast moeten we niet alleen kijken wat mogelijk is in Rotterdam, maar in heel Nederland.”

Tip 5: meer het positieve belichten dan het negatieve

Nikita: “De overheid laat vaak de negatieve kant zien van wat de jongeren doen, terwijl er ook genoeg mooie dingen gebeuren. En juist het laten zien van die goede dingen, motiveert jongeren dat voorbeeld te volgen. Dus zet eens jongeren neer die wel op een positieve manier met de coronacrisis zijn omgegaan.”

“Hoe hebben ze het thuisonderwijs aangepakt? En hoe heeft dat voor hen iets goeds opgeleverd? Ik ben bijvoorbeeld begin corona meer vrijwilligerswerk gaan doen en heb hierdoor een positief beeld gekregen van wat ik in de toekomst wil. Ik heb de gehele crisis sociale contacten kunnen onderhouden op een positieve manier. Dat wil je horen.”