Toerismebranche Rotterdam en Dordrecht willen een speciale staatssecretaris om nood aan te pakken

"Er zijn de helft minder hotelovernachtingen geweest in het afgelopen jaar. En ook de bestedingen in het algemeen zijn voor de helft terug gelopen", vertelt Wilbert Lek, directeur van Rotterdam Partners. Attracties, musea en congrescentra hebben met corona maatregelen moeten werken. En dus flink verlies geleden.

Wat blijft er straks over als de maatschappij weer open mag? "Er zijn zoveel banen weg zoals die van taxichauffeurs, schoonmakers en horecapersoneel. En ook deze zomer zien we nog niet veel mogelijkheden qua reizen", verzucht Lek.

Straks geen aanbod meer

Rotterdam trok de laatste jaren steeds meer toeristen aan en deze ontwikkeling staat nu stil. "Er moet echt meer aandacht komen voor onze sector want straks is er gewoon geen aanbod meer. En dan heb ik het niet alleen over de grote publiekstrekkers en bedrijven maar juist ook over de kleinere zaken die een stad zoals Rotterdam zo uniek maken."

Lek heeft wel een idee wat er in het noodplan van een staatssecretaris Toerisme moet komen te staan: "Een zorgvuldige terugbetalingsregeling van de coronasteun, kleine ondernemers en de horeca helpen om het aanbod op peil te houden en het zakelijk toerisme zoals congressen en events aanjagen."

De brief waarin de partijen hun toerisme plannen toelichten ligt bij informateur Tjeenk Willink. "Geen idee of hij hem al gelezen heeft. Maar Willink is nog niet van ons af, wij zorgen dat het op de agenda blijft."