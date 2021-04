Vlaardingse stadsduiven Ollie en Dollie winnen World Press Photo

Jasper Doest vertelt over het winnen van de World Press Foto met de reportage over Ollie en Dollie

De Vlaardingse fotograaf Jasper Doest is winnaar van de World Press Photo, in de categorie 'Natuurverhalen'. Doest legde het leven van stadsduiven Ollie en Dollie vast in Vlaardingen-West toen hij noodgedwongen door corona aan huis gekluisterd was. De winnende serie heet dan ook heel toepasselijk 'Pandemic Pigeons'.

"Best bizar. Ik had niet zien aankomen dat ik met een verhaal over duiven op mijn eigen balkon de World Press Foto zou winnen," grinnikt de Vlaardingse fotograaf. Normaal reist Doest de hele wereld over voor zijn werk en hij is ook al vaker genomineerd geweest voor de World Press Foto.

"De andere kanshebbers hadden foto's over de gevolgen van een vulkaanuitbarsting of een sprinkhanenplaag. Dus ik dacht dat twee Vlaardingse duifjes niet zulke hoge ogen zouden gooien".

Precies een jaar geleden hoorde Doest dat een grote opdracht van het National Geographic Magazine niet door zou gaan en kwam hij zoals velen thuis te zitten. "Ik zat dicht tegen een zenuwinzinking aan. Ik moest m'n zinnen verzetten, en dat werden de duiven. Een koppeltje wilde een nestje bouwen op ons balkon, maar wij wilden daar ook leven. Ik noemde ze Ollie en Dollie. Ze claimden hun territorium, wij gaven steeds meer prijs"

"Ik denk dat de kracht van het verhaal de herkenbaar is. We hebben allemaal moeten leren leven in een kleinere wereld en het moeten doen met wat er op ons pad kwam. "

Wat betekent deze prijs voor Jasper Doest? "De World Press Photo is het grootste podium wereldwijd, dat is fantastisch! Het is vooral de grote eer en de aandacht voor jouw verhaal wat je ermee wint. "Na de zomer, als de Vlaardinger een vaccin heeft gekregen en er weer gereisd mag worden, gaat hij naar Oost Afrika, waar al een opdracht klaar ligt. "En daarna is er iets wat op me wacht in Japan. Maar eerst nog even genieten van mijn Vlaardingse balkon".

Maar niet met Ollie, 'want die wordt steeds weggejaagd door een jonger dominant mannetje', of met Dollie, 'het oude duivenvrouwtje heeft Doest al een paar maanden niet meer gezien'. Hij vreest het ergste.