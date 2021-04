7 jaar cel geëist tegen Vlaardinger die volgens justitie belangrijke adviseur was van Libische terroristen

Ahmad S.(51) vluchtte in 1997 naar Nederland. Na de revolutie in Libië in 2011 reisde hij regelmatig naar zijn vaderland. Ik ben geen terrorist. Ik had geen banden met jihadistische organisaties.

Justitie wijst erop dat hij nauwe contacten onderhield met Mohammed Al-Zaharia, de leider van Ansar Al-Sharia. Deze islamitische militie wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen, liquidaties en trainingskampen voor internationale terroristen. De organisatie had banden met Al-Qaida.

De Arabist Leo Kwarten was donderdag naar de rechtszaal in Rotterdam gekomen om de historische achtergronden te schetsen van het terrorisme in Libië. Het verhaal van Ahmad S. speelt zich af in een verscheurd land na 2011, waar vele milities om de macht streden. De Libische dictator Khadaffi was verdreven. Een van zijn tegenstrevers, Khalifa Haftar, had de stad Benghazi in handen, de geboortestad van Ahmad S. In Benghazi werd onder meer gevochten tegen Ansar Al-Sharia(AAS).

Propagandafilmpjes

Ahmad S. bezocht in Benghazi gevangenissen die door AAS werden beheerd. "Ik filmde er drugsverslaafden, die door AAS werden geholpen. Ook de gevangenen werden met respect behandeld. Hij spreekt tegen dat hij propagandafilmpjes maakte voor de organisatie en salaris kreeg. Ik was onafhankelijk en wilde de waarheid achterhalen."

Op een van de filmpjes is te zien dat Ahmad S. op een tank stapt en wapens in handen neemt. De rechter noemt dat opmerkelijk voor iemand die zegt dat hij niets met geweld te maken wilde hebben. Volgens de Vlaardinger zegt dat niets. "Overal waren wapens en ik hield gewoon van filmen."

In berichten op Telegram in juni 2016 riep Ahmad S. op tot het liquideren van aanhangers van Khalifa Haftar. Ook stuurde hij een boodschap naar AAS en IS, die concurrenten waren in het oosten van Libië. Zorg dat jullie op één lijn staan. Hij ontkent dat hij pro-IS was. Ik wilde dat zij in gesprek gingen. IS voert geen dialoog en wil alles met geweld oplossen.

Khadaffi

Over de vele chats zegt Ahmad S.: "Ik was nieuwsgierig, wilde weten wat er gebeurde in Libië. Ik wilde ook dat er niet meer slachtoffers zouden vallen. Over Haftar is hij wel negatief. We waren blij dat Khadaffi dood was en toen kregen we hem. Hij heeft Benghazi verwoest."

Er is meer bij de Vlaardinger aangetroffen in chats. Gedichten waarin de jihad wordt verheerlijkt, beelden van een aanslag met als commentaar 'haha' bij vluchtende mensen in de straten. Hij heeft ook foto's van zijn eigen kinderen doorgestuurd naar een IS-aanhanger, een foto van een slachtoffer met een beledigende tekst over homoseksuelen: het is slechts een bloemlezing. Ahmad S. ontkent of zegt het materiaal per ongeluk te hebben verstuurd.

'Niets verkeerds gedaan'

Hij zegt alleen liefdadigheid van Ansar Al-Sharia te hebben gezien en geen terroristische daden. Over zijn eigen rol in Libië is hij ook stellig: "Ik heb niets verkeerds gedaan. Dat land zit voor altijd in mijn hart."

Ahmad S. kreeg eerder drie jaar cel voor seksueel misbruik van drie minderjarige jongens. Die zaak loopt nog in hoger beroep. Volgens de reclassering heeft de slecht Nederlands sprekende verdachte weinig binding met de maatschappij hier."

Bij het verlaten van de rechtszaal zwaaide hij naar zijn familie op de publieke tribune en maakte van zijn vingers een hartje. De rechtbank in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.