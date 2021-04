Geleidehond vergiftigd tijdens wandeling: 'Degene die dit op zijn geweten heeft, moet zich diep schamen'

Een verhaal waar je rillingen van krijgt, eentje om woest van te worden. Of zoals het baasje van een geleidehond het noemt: een nachtmerrie. Op 13 april liep de blinde man Henco met zijn geleidehond Rasta bij de watertoren aan de Maas in Zwijndrecht. Van de alerte hond kwam geen reactie toen Henco hem riep. Een voorbijganger waarschuwde de man dat Rasta op het gras lag en ontzettend kwijlde.

“Het was snel duidelijk dat hier iets goed mis was”, zegt Henco. De hond is met spoed naar de dierenkliniek gebracht. Hij blijkt vergiftigd te zijn met de zeer giftige 'Yzeroxide type 3' die in een gehaktbal was gekneed. “Een bewuste actie om honden te vergiftigen”, zegt Henco.

Henco vindt het afschuwelijk en vooral onbegrijpelijk wat er gebeurd is. “Wie doet nou zoiets?”, vraagt hij zich af. “Degene die dit op zijn geweten heeft, moet zich diep schamen.”

Yzeroxide type 3 is niet een middel dat bij veel mensen bekend is, zegt Henco. "Alleen medici weten wat het doet als je het binnenkrijgt. Het is extreem giftig en zeer zeldzaam. Degene die dit gedaan heeft, is een sadist die wel kennis moet hebben van het middel. Hij of zij kent het gebied ook goed. Hier is over nagedacht."

Aangifte

Henco die aangifte heeft gedaan van deze 'gewetenloze actie' hoopt dat de dader snel gepakt wordt. "Ik hoop dat iemand iets gezien heeft en er meer over wil vertellen aan de politie. Je moet er toch niet aan denken dat een klein kind zo'n gehaktbal vindt. We weten allemaal hoe snel kinderen dingen in hun mond stoppen. Met een kind is het meteen afgelopen als het dit middel binnenkrijgt."

Hij spreekt dan ook van een wonder dat de hond nog leeft, maar houdt zijn hart vast. "Het gaat heel slecht met hem. “Hij moest ontzettend braken en heeft veel bloed verloren door de extreme diarree. Hij ligt nu te vechten voor zijn leven. Zijn hartslag wordt trager. Het is de vraag of hij het gaat redden.”

Alleen maar huilen

Ondanks deze traumatische ervaring houdt Henco zich goed. "Als ik mijn emoties een rol laat spelen, dan kan ik alleen maar huilen. Maar ik moet me goed houden en beslissingen nemen. Dit is net een film. Nooit gedacht dat ik zoiets zou meemaken. Dit is gewoon een nachtmerrie."

Henco hoopt vurig dat zijn Rasta herstelt. Ondertussen heeft hij weinig mogelijkheden om naar buiten te gaan. "Ik kan alleen naar buiten als mijn vrouw er is. Zonder haar zit ik voorlopig thuis. Maar dat overleef ik wel. Als mijn hond het maar overleeft."