Steekpartij in Schiedam, gewonde vrouw uit huis getakeld door hoogwerker

In een huis in Schiedam is donderdagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met een hoogwerker uit de woning gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident was rond 17.30 uur in een woning aan de Hoogstraat. Volgens de politie ging een ruzie 'in de huiselijke sfeer' vooraf aan de steekpartij. Agenten hebben lange tijd onderzoek gedaan in het huis en inmiddels is er iemand aangehouden.

Hoe het precies met het slachtoffer gaat, is onduidelijk. Volgens ooggetuigen zou ze er slecht aan toe zijn. De politie kan dat niet bevestigen en zegt dat ze bij kennis was toen ze door de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.