Puppytrainingen erg in trek in coronatijd. 'Dit is Zoë en ze luistert af en toe'

Door de uitbraak van het coronavirus zijn we massaal thuis gaan werken. En dat heeft voor veel mensen de doorslag gegeven om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: een hond in huis halen.

Kapotgevreten sloffen, een eigen plek op de bank die met opgetrokken lip wordt verdedigd. Het zijn minder leuke kanten van het hebben van een hond. De viervoeter die ooit als aandoenlijke pup het huis binnenstapte heeft opvoeding nodig, dat moge duidelijk zijn.

'Dit is Zoë en ze luistert af en toe'

In Oud-Beijerland doet Jim van der Hoeve, samen met de zes maanden oude Zoë, mee aan een puppycursus. Jim: "Ik leer heel veel. Zoë luistert af en toe. En we doen gewoon ons best. Ze kan hier lekker snoepjes eten en door de weeks doen we de echte training."

De nuchtere houding van Jim illustreert de ontspannen sfeer op de training. Vanavond geleid door Bep Pisuisse, die samen met haar man Kees de hondenschool aan de Langeweg in Oud-Beijerland heeft. Kees staat ons tijdens de cursus te woord. "Onze eigen passie is vooral om ervoor te zorgen dat de honden de training leuk vinden. Dat ze vrolijk zijn en graag met ons werken.

Je krijgt het niet kado

Het geblaf en gedoe is niet van de lucht tijdens de puppytraining. Er moeten her en der nog heel wat stappen gezet worden. Kees Pisuisse is zeker over het belang van het volgen van een training met je pup. "Een hond begrijpt niet uit zichzelf wat de baas van hem verwacht. Zo simpel is het eigenlijk. De baas zal de hond duidelijk moeten maken wat 'ie van hem wil, en de hond moet begrijpen wat de baas bedoelt. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Dat moet ze geleerd worden met een training."

Nooit verwacht: privélessen slaan aan.

Voor veel puppytrainingen bestaan lange wachtlijsten, maar niet bij Kees en Bep. Kees vertelt hoe zij hun lesaanbod hebben weten aan te passen aan de coronamaatregelen. "Hondenscholen geven vaak op een beperkt aantal dagen les en laten dat zo. Wij hebben mogelijkheden gecreeërd op andere dagen en zijn bijvoorbeeld begonnen met privélessen."

Het echtpaar Pisuisse had nooit gedacht dat dat zo aan zou slaan. Kees: "We hadden eigenlijk verwacht dat de mensen het geld er niet voor over zouden hebben, maar we zijn wakker geworden. Het is totaal andersom. Mensen hebben het ervoor over."

Nog even terug naar Jim en Zoë. Zoë heeft een broertje dood aan haar enthousiast roepende baasje en rent kwispelend de kring langs.

Jim:"Wat je elke keer hoort, is consequent blijven. Blijven vasthouden aan alle regels." Lachend: "Dat gaat niet altijd goed, maar we doen ons best."