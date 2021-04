Het weer van 16 april: zon en stapelwolken

Vandaag begint de dag zonnig, in de tweede helft van de ochtend ontstaan er stapelwolken. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 10 of 11 graden en er waait een tot matig toenemende noordenwind. Aan het begin van de avond verdwijnt de stapelbewolking, de nacht verloopt vervolgens helder. Het koelt af naar 3 of 4 graden aan zee en 1 graad in het oosten van de regio met kans op vorst aan de grond. Er staat een zwakke tot matige noordenwind.