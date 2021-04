Veertien basisscholen strijden om de titel in het Jong Roffa songfestival

Leerlingen van 14 basisscholen in Rotterdam doen met hun klas mee met het Jong Roffa songfestival. Een evenement in het kader van het Eurovisie Songfestival en bedacht door de Rotterdamse ZangExpress.

De finalisten hebben zelf, met de hulp van diverse zangcoaches, hun liedje geschreven waarmee ze meedoen aan het Jong Roffa Songfestival. Nu is het tijd dat de muziekproducers in de klas komen, zo worden de liedjes nog beter gemaakt. Uiteindelijk gaan een jury en het publiek de winnende klas kiezen.

"Je ziet in de verschillende liedjes wel een bepaalde thematiek terugkomen": zegt Melissa 't Hart van ZangExpress die het festival organiseert. "Niet pesten, voor jezelf zorgen en goed uitrusten in verband met corona. Het is heel mooi om te horen. Het komt in elke school weer anders naar voren omdat ze in een ander plekje van Rotterdam liggen met hun eigen cultuur."

Ook de Jozefschool in Hoek van Holland hoort bij de 14 kanshebbers. En daarom kwam vandaag een producer naar de school die het liedje naar een hoger plan trekt. Zowel de leerlingen als de docent waren zeer verrast toen ze de eerste versie hoorden.

"Ja ineens een verschil niet normaal", zegt Kelly Hollebrands, leerkracht van groep 6 van de Jozefschool. "We zijn begonnen met zangcoach Ferry van der Woude en hij kwam met producer Wouter Landzaat. Wouter ging aan de slag met al onze ideetjes. Vandaag hoorde we voor het eerst de beats."

Vanaf 24 april staan alle 14 liedjes online op www.jongroffa.nl en kan er worden gestemd. De inzenders van de drie liedjes met de meeste stemmen worden op 14 mei bekendgemaakt. Zij gaan onder professionele begeleiding een eigen videoclip maken. Ook kiest de vakjury één winnaar die met de hele klas een workshop van een bekende artiest krijgt. Wie deze artiest is, wordt op een later moment bekendgemaakt.