Milieuactivisten ketenen zich vast op terrein van zuivelfabriek en weigeren te vertrekken na gesprek met directie

Zo'n dertig demonstranten staan vrijdagochtend bij het fabrieksterrein. Negen van hen hebben zich vastgetekend op het terrein.

De twee organisaties willen dat er sneller wordt overgegaan op een plantaardig voedselsysteem. Zij bezetten de fabriek van FrieslandCampina, omdat ze willen dat het grootste zuivelbedrijf van ons land de productie van dierlijk melk stopt.

De actievoerders proberen de toegang van het bedrijf te blokkeren. Op spandoeken staan de teksten 'Help de natuur met plantaardig melk' en 'Doe wat nodig is.' De fabriek is echter gewoon bereikbaar voor de vrachtwagens.

Volgens actievoerder Larissa blijven hun 'rebellen' net zo lang tot er een gesprek komt met het management van het bedrijf. Ze zeggen 'On the way to planetproof' te zijn, maar dat is niet het geval. Deze actie is de enige manier om serieus genomen te worden."

Volgens Jan-Willem ter Avest van FrieslandCampina komt dat gesprek er vrijdagochtend. "We gaan naar hen luisteren." De actie heeft volgens hem geen impact op de productie van het bedrijf.

De actievoerders zijn teleurgesteld over het resultaat van het gesprek. Ze hebben aangegeven niet weg te gaan zolang er niets verandert.

De politie laat in een reactie daarop weten dat ze in gesprek gaan met de actievoerders. "Ze maken zich schuldig aan lokaalvredebreuk, omdat ze op het terrein van Campina staan." Ze krijgen de kans om vrijwillig te vertrekken, maar als dat niet gebeurt zal de politie op termijn ingrijpen. Wanneer dat zal zijn, is niet bekend.